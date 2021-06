Above Snakes Demo Preview – Un jeu de survie stimulant où vous construisez le monde

Above Snakes est un titre indépendant actuellement disponible pour jouer en démo pendant la Vapeur Prochain Fest qui se déroule tout au long de cette semaine, jusqu’au 22 juin.

Développé par Tobias Schnackenberg et publié par Crytivo, ce jeu de survie stimulant est unique dans sa mécanique de jeu majeure : vous choisissez les tuiles à placer et à explorer.

Je vais commencer par dire que ce jeu regards génial. Le style artistique est propre, net et correspond à l’esthétique globale du Far West. Alors que certaines musiques sont parfois un peu discordantes, d’autres morceaux fonctionnent également bien pour l’atmosphère du jeu.

En termes de gameplay, c’est là qu’Above Snakes se démarque vraiment. Vous êtes un personnage solo qui apparaît sur une seule tuile. Il n’y a aucune direction, alors vous faites ce qu’il faut : commencez à frapper les arbres et les rochers, comme dans tout bon jeu de survie.

Ensuite, le monde commence à s’étendre. Chaque tuile coûte quelques bûches et pierres à acheter, et vous avez le choix de ce que vous voulez placer : bâtiments, déserts, forêts, etc. Il y a plus de 25 tuiles différentes dans 10 biomes différents, et c’est juste dans la démo.

Il est très important de gérer votre faim, votre soif, votre santé mentale et votre fatigue. Chaque fois que vous déverrouillez une nouvelle tuile, une grande partie de chaque statut est retirée, ce qui signifie que vous devez trouver un équilibre entre le déverrouillage de nouvelles tuiles et la survie.

C’est l’excitation de découvrir une nouvelle tuile qui a rendu le jeu si amusant. Déverrouiller un comptoir commercial, par exemple, pourrait vous récompenser avec un tonique médicinal, un abreuvoir pour remplir votre eau et un seau de pommes. Il y a aussi des tuiles qui ont de petites cabanes sur lesquelles viennent avec un lit, ce qui est parfait si vous n’avez pas encore commencé à fabriquer une tente.

Le combat dans la forme actuelle du jeu est un peu rudimentaire. Au début, la façon dont vous êtes censé gérer les loups n’était pas claire, mais finalement, vous débloquez un arc long qui s’active lorsque vous êtes dans la zone de contrôle d’un ennemi (apparaît dans un grand anneau de feu.)

Dans l’ensemble, Above Snakes est très prometteur. La façon dont le jeu se déroule de manière organique devant vous est très gratifiante. Bien que je sois mort plusieurs fois (trouver cet équilibre entre le déverrouillage des tuiles et le fait d’avoir suffisamment de nourriture et d’eau est littéralement une tuerie), je suis toujours retourné pour une autre course pour voir ce que je pouvais faire différemment.