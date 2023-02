Meadow Walker fera une apparition spéciale dans Fast X

Cette année marquera le dixième anniversaire du décès de Paul Walker. Le Rapide furieux Le protagoniste est décédé dans un tragique accident de voiture en 2013. Depuis lors, la franchise a continué, se faisant constamment un devoir de lui rendre hommage à chaque occasion.





Cependant, un autre hommage considérable viendra X rapide, le dixième volet de la saga, qui sortira en salles en mai. Dans ce nouveau film, qui sera le prélude à la fin de l’histoire principale, Marcheur des prés fera une apparition pour rendre un hommage particulier à son père.

En 2021, Vin Diesel a emmené Meadow à l’autel en prenant la place de son père, donc l’apparition de Meadow dans le film est très importante pour l’acteur. En fait, il en a parlé dans une interview avec Extra avant la sortie de la bande-annonce :

« Il y a un sentiment très merveilleux et riche lorsque vous pouvez réaliser le souhait de quelqu’un. Si vous avez la chance dans la vie de pouvoir le faire, quoi de mieux que cela ? »

Michelle Rodriguez, qui joue Letty dans les films, en a également parlé, soulignant l’importance de Rapide 7le dernier film avec Paul dedans :

« C’est vraiment difficile de passer à autre chose sans une sorte de bénédiction de cette famille parce que c’est tout. Sans un peu comme cet amour de Meadow et Cody et de la famille, nous serions un peu perdus. C’est juste dire au revoir à Paul .. . Je pense qu’il y avait beaucoup d’amour et de classe dans ce film. Il y avait du cœur et de bonnes intentions… C’était un bon départ. »





Les nouveaux visages de Fast X

Au-delà de la participation de Meadow Walker et du retour des protagonistes de la franchise, X rapide introduira une nouvelle race de personnages vers la fin de la saga.

Aquaman La star Jason Momoa est sans aucun doute l’ajout le plus important à la distribution, jouant le dernier méchant avec une histoire qui se connecte aux tranches précédentes. Dante est le fils du pivot que Dom et sa famille affrontent dans le cinquième film. Le pivot est tué et son fils est prêt à se venger.

Brie Larson est un autre grand nom qui devrait apparaître, jouant l’agent Tess, qui fait partie de la division de la CIA dirigée par Mr. Nobody de Kurt Russell. Suite à la mort présumée du personnage, Alan Ritchson de Jack Reacher deviendra Rimes, le nouvel agent en charge.

La légende Rita Moreno fera également partie du film, jouant nul autre que la grand-mère de Dom et Mia. En outre, La brigade suicideDaniela Melchior jouera un personnage mystérieux. La seule information disponible est qu’elle est une coureuse de rue brésilienne avec un lien inattendu avec Dom.