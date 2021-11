Nash Bridges Revival s’attaque aux milléniaux contre les baby-boomers

Ponts de Nash La star Don Johnson a maintenant donné un aperçu du récent film de renaissance et de ce qui l’a ramené au personnage après toutes ces années. En fin de compte, c’est une variété de problèmes contemporains explorés à travers le genre des copains flic des années 80 qui l’a tenté, en particulier la «différence entre les milléniaux et les baby-boomers», et la comparaison entre la façon à l’ancienne de Bridges de faire les choses dans le monde moderne. monde.

«Il y a une ligne que j’ai improvisée et qui, je pense, résume ce dont nous parlons ici. Nous vérifions nos armes et Steven dit : « Qu’est-ce que tu fais ? et nous disons : « Nous vérifions nos armes à feu. » ‘Pourquoi?’ ‘Être prêt.’ Et il dit : « Avez-vous déjà pensé à parler aux gens ? Nash dit : ‘Ouais, j’aime parler aux gens s’ils ne me lancent pas de plomb.’ »

L’objectif à la fois pour Don Johnson et pour le scénariste et producteur exécutif Bill Chais était de présenter à la fois les anciennes et les nouvelles de manière diplomatique, sans prétendre que l’un est meilleur que l’autre. « L’idée est que quelqu’un qui est plus âgé et qui a évolué différemment a en fait quelque chose à enseigner et a beaucoup à apprendre. Et nous avons senti que cela allait dans les deux sens », a expliqué Chais. « Nous n’avons jamais voulu être moralisateurs ; nous avons toujours voulu être sensibles au fait que le monde est différent. Il ne faisait partie d’aucun problème, mais le monde a changé et peut-être qu’il pourrait faire plus pour en faire partie.

Ponts de Nash à l’origine a fonctionné pendant six saisons sur CBS de 1996 à 2001 pour un total de 122 épisodes. La série a finalement été annulée malgré des notes décentes, Johnson se fatiguant apparemment du rôle et voulant sortir. La série est centrée sur l’enquêteur amusant du département de police de San Francisco, Nash Bridges (Don Johnson), qui fait partie de l’unité d’élite des enquêtes spéciales et s’attaque au crime en utilisant son sens de l’humour et son charme. Nash parvient à convaincre l’inspecteur à la retraite Joe Dominguez (Cheech Marin) de revenir dans la force et il devient ainsi le partenaire insensé de Bridges, mais plus respectueux des règles.

Le renouveau de Ponts de Nash est en préparation depuis 2019 et commence avec la suspension de Nash de la force avant de passer à un an plus tard lorsqu’il est ramené dans l’action dans un monde de la police qu’il ne reconnaît plus à peine. « Nous les reprenons là où nous nous étions arrêtés, puis quelque chose de fou se produit et il est absent de la force pendant un an », révèle Chais. « Pendant ce temps, il a eu le temps de réfléchir et a eu des conversations avec le personnage de Cheech [where he was] décider s’il veut revenir, et se rend compte qu’il doit le faire parce que la ville a de terribles problèmes.

Un trait rétro que le Ponts de Nash Revival soutient cependant que c’est l’idée d’un méchant simple et sans vergogne. « Nash Bridges » se penche sur cela en créant un méchant de film qui est « universellement mauvais », a déclaré Chais à propos du méchant sans fioritures du film, « de sorte que d’où que vous veniez, vous encouragez le méchant à obtenir obtenu, rapide et dur. Les deux heures Ponts de Nash Le film a été créé le 27 novembre 2021 aux États-Unis et, en cas de succès, pourrait servir de pilote de porte dérobée pour une reprise de la série. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Variety.





