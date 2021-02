« Danse des lucioles »: Johnny, la raison du combat entre Tully et Kate, selon la théorie

« Les lucioles dansent»Est basé sur un roman de 2008 du même nom, mais à quel point le spectacle change-t-il? Netflix concernant le livre? L’auteur de « Voie FireflyKristin Hannah était co-productrice exécutive sur l’adaptation Netflix de son livre et aurait insisté pour que certains aspects restent les mêmes, mais la série ne suit pas toujours le livre.

Comme de nombreuses autres adaptations cinématographiques et télévisuelles, « Les lucioles dansent«S’écarte de son matériel d’origine sur de nombreux points mineurs, mais il y a aussi des changements assez importants qui pourraient ruiner la mystique du livre, mais pourraient aussi en faire un produit tout aussi réussi sans être identique.

Divers personnages ont été ajoutés et d’autres ont été laissés de côté, sans parler de quelques événements importants de la vie des pistes qui ont été insérées pour ajouter du drame et de l’intrigue à la série Netflix. Pour ces raisons, certains fans estiment que l’un des plus grands événements de la saison reste à confirmer. histoire originale.

C’est à propos du combat qu’ils ont eu Tully Oui Kate, une qui était si grande qu’elle a détruit leur amitié qui durait depuis des décennies. Dans le livre de Kristin Hannah ce qui se passe est expliqué en détail, mais la série de «Les lucioles dansent«Pourrait présenter un événement légèrement différent, plaçant Johnny comme le principal protagoniste du conflit.

JOHNNY POURRAIT ÊTRE LA RAISON DU COMBAT DE TULLY ET KATE

Johnny pourrait être le coupable de tout sans s’en rendre compte (Photo: Netflix)

Comme mentionné ci-dessus, les fans ont été impressionnés par la grande adaptation de Netflix au livre de Kristin Hannah, bien qu’ils n’aient pas toujours été guidés par la lettre de ce qui se passait dans leur version écrite. Malheureusement pour ses adeptes, le programme ne couvrait pas non plus tout le livre.

La première saison de « Les lucioles dansent« N’a pas partagé trop de détails sur la rupture de l’amitié de Kate Oui Tully, alors qu’il se concentrait davantage sur son enfance et sa carrière naissante. À la fin de la partie 1 de la série, il a été révélé que les deux avaient eu un énorme problème qui mettait fin à leur plus de 30 ans d’amitié.

Une théorie indiquerait Johnny aurait quelque chose à voir avec l’adaptation de Netflix. Alors que le livre explore cela du point de vue de Tully, qui croyant qu’il a fait du bien à Kate, l’invite à son talk-show où il la laisse mauvaise position devant tout son public la faisant passer pour une mauvaise mère.

Johnny a travaillé comme l’intérêt romantique de Tully et Kate (Photo: Netflix)

Cependant, si la série de Netflix veut aller dans l’autre sens, il pourrait mettre Johnny dans l’équation, avec Tully coucher avec le futur ex-mari de Kate. La raison remonte à la façon dont Kate a géré sa première rencontre amoureuse. Tully avec Johnny. Bien qu’elle et Johnny ils n’étaient pas officiellement « ensemble», Kate J’étais toujours extrêmement blessé par les actions de Tully.

Alors oui Tully trahira Kate au milieu de son divorce, sachant qu’il a encore des sentiments pour Johnny, on comprendrait pourquoi Kate ne veut rien avoir à voir avec Tully à ce stade de votre vie. Tromper Kate une fois, c’est sa faute. ¿Trompez-la deux fois? Cela aurait pu déclencher la réaction qu’il a eue à l’enterrement de son père.

Johnny pourrait être la raison du combat entre Kate et Tully, selon la théorie (Photo: Netflix)

Maintenant, la série pourrait également rendre ce problème encore plus grand, en explorant un triangle amoureux plus complexe entre ces trois personnages. Ce qui est certain, c’est que Johnny joue un grand rôle dans le conflit sentimental de Tully Oui Kate, il pourrait donc avoir le potentiel de remplacer ce que le livre décrit comme le grand combat de ces meilleurs amis.

Mais si le livre de « Voie Firefly« Est une indication de l’avenir qui attend il y a un autre thème dans l’histoire malgré le hareng rouge de l’émission sur la mort de Tully. Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre les prochains épisodes, puisque la série dispose d’une liberté créative quant à sa production en ayant le même auteur derrière elle.