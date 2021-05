Pourquoi Bam Margera a-t-il lancé le nouveau film Jackass?

Bam Margera semble être furieux contre ses co-stars de «Jackass» et réalisateur Jeff Tremaine après avoir été exclu de la production du nouveau film de Jackass, «Jackass 4», plus tôt cette année.

Le célèbre cascadeur résonne sur les réseaux sociaux, exprimant sa frustration face à la façon dont il a été traité sur le plateau – mais ceux qui travaillent sur le film ont une vision très différente de ce qui s’est passé.

«Alors, ma famille, ‘Jackass’, m’a trahi, m’a abandonné, m’a rejeté. Pas tous, je les aime tous et je les aime en retour, mais c’est spécifiquement Jeff Tremaine et Johnny Knoxville », a déclaré Margera dans une vidéo qu’il a partagée sur Instagram le lundi 24 mai.

Cependant, Margera a été accusée de bafouer les règles mises en place pour prévenir la toxicomanie lors du tournage du film, ce qui peut également expliquer l’erratisme soudain lié à son retrait du plateau.

Pourquoi Bam Margera a-t-il lancé « Jackass 4 »?

En février, il a été rapporté que Margera, qui a lutté contre l’alcoolisme pendant des décennies, s’est vu imposer une réglementation stricte à suivre afin de garantir sa place dans «Jackass 4».

Cela aurait impliqué «des tests de dépistage de routine – y compris des échantillons d’urine – en plus de s’engager à rester sobre, à souffler dans un éthylotest, à prendre ses médicaments et à consulter un psychologue au travail.»

Dans sa vidéo, Margera semblait confirmer certaines des règles strictes tout en se plaignant que sa famille « Jackass » « m’avait fait sauter à travers des cerceaux et marcher sur des œufs, ce qui est impossible. »

Les co-stars de Jackass de Margera, Steve-O et Johnny Knoxville, ont tous deux réagi à sa vidéo.

La star de « Jackass » Steve-O a répondu à la frustration de Margera dans les commentaires de la publication Instagram.

«Tout le monde s’est mis en quatre pour vous faire entrer dans le film, et tout ce que vous aviez à faire était de ne pas vous charger. Vous avez continué à vous charger, c’est aussi simple que cela », a écrit Steve-O. «Nous vous aimons tous autant que nous le disons tous, mais personne qui vous aime vraiment ne peut vous permettre ou vous encourager à rester malade.»

Steve-O a continué à faire référence à ses propres problèmes de dépendance et à défendre l’équipe « Jackass ».

«Bam – les deux personnes que vous dites vous ont fait du tort (Knoxville et Tremaine) sont les deux mêmes personnes qui ont organisé l’intervention qui m’a sauvé la vie.

Margera a parlé de ses luttes contre l’alcoolisme, le trouble bipolaire et un trouble de l’alimentation tout au long de ses années aux yeux du public et est entré en cure de désintoxication trois fois au cours des dernières années.

Johnny Knoxville, qui était une autre cible des commentaires de Margera, a répondu aux frustrations de sa co-star mais a refusé d’entrer dans les détails sur les motifs du retrait de Margera du film.

«Nous voulons que Bam soit heureux et en bonne santé et qu’il reçoive l’aide dont il a besoin», a déclaré Knoxville.

«Nous avons essayé de faire avancer cela. Je pense que c’est tout ce que je veux vraiment dire à ce sujet », a poursuivi Knoxville, ajoutant:« Je ne veux pas entrer dans un échange public avec Bam. Je veux juste qu’il aille mieux.

Pourquoi Jeff Tremaine, réalisateur des films Jackass, a-t-il demandé une ordonnance de non-communication contre Bam Margera?

Jeff Tremaine, qui a été impliqué dans l’équipage de « Jackass » depuis le début de l’émission, chercherait prétendument une action en justice contre Margera.

Le réalisateur aurait déposé une ordonnance restrictive contre le cascadeur à la suite de sa diatribe sur les réseaux sociaux.

Fox News rapporte avoir consulté les dossiers judiciaires en ligne montrant que Tremaine a déposé une demande de «prévention du harcèlement civil» devant la Cour supérieure de Los Angeles le mardi 25 mai.

Les raisons pour lesquelles sont actuellement inconnues, et Tremaine n’a pas encore commenté, mais selon le site Web de la Cour, « le harcèlement civil est un abus, des menaces d’abus, un harcèlement criminel, une agression sexuelle ou un harcèlement grave de la part d’une personne avec qui vous n’êtes pas sorti et que vous n’avez pas relation étroite avec, comme un voisin, un colocataire ou un ami (avec lequel vous n’êtes jamais sorti). «

En outre, le tribunal explique qu’une ordonnance d’interdiction de harcèlement civil « est une ordonnance du tribunal qui aide à protéger les gens contre la violence, le harcèlement criminel, le harcèlement grave ou les menaces de violence. Vous pouvez demander une ordonnance d’interdiction de harcèlement civil si: Une personne a abusé (ou menacé abuser), agressé sexuellement, traqué ou gravement harcelé, et [you] sont effrayés ou gravement ennuyés ou harcelés. «

