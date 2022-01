Cate Blanchett parle de refuser le rôle de Lucille Ball dans Being The Ricardos

Alors que Nicole Kidman est surtout félicitée pour son interprétation de Lucille Ball dans Être les Ricardo, Cate Blanchett, compatriote oscarisée, parle de sa décision de refuser le rôle dans le film. Bien qu’il semblerait que quelqu’un des références de Blanchett aurait été plus que capable de donner une excellente performance en tant que star de la comédie emblématique, dans une récente interview avec Variety, elle a abordé le sujet, concédant qu’à la fin, le film est devenu ce qu’il « avait besoin ». être » sans son implication.

Être les Ricardo met en vedette Kidman aux côtés de Javier Bardem, qui joue la vraie vie de Ball et son mari à l’écran, Desi Arnaz, et bien que le film reçoive des critiques mitigées de la part des critiques, il est actuellement envisagé pour la dernière série de nominations aux Oscars. Pour quiconque assume le rôle d’une véritable icône de la télévision, il est difficile de s’entendre avec tout le monde, et il est peu probable que le casting de Blanchett ait fait une différence dans l’ensemble du film, auquel elle a fait allusion dans ses commentaires.

« C’est devenu le film qu’il fallait. Ces choses arrivent de la bonne manière, au bon moment. Au mieux, vous n’envisagez pas toujours la même chose ; puis cela devient une entité différente. Quand Francis appelle, tu n’as qu’à dire oui. Parce que vous êtes sur le parcours d’aventure épique qui change la vie. Vous êtes sur ces montagnes russes. Je suis prêt pour ça.

Le Francis en question est, bien sûr, Francis Ford Coppola. Un autre acteur qui a failli jouer un rôle dans Être les Ricardo est Chevalier de la lune star Oscar Isaac, qui était l’une des stars initialement alignées pour jouer le rôle d’Arnaz avant d’aller à Bardem. Les commentaires de Blanchett semblent suggérer qu’elle a refusé le rôle de Lucille Ball pour ses propres raisons, et potentiellement l’une d’entre elles pourrait être de se préparer à jouer dans le prochain film de Coppola. Mégalopole film, qui est censé tourner à la fin de cette année. Si tel est le cas, alors comme elle le dit, il y a des réalisateurs que vous ne refusez tout simplement pas.

Cate Blanchett est à un point de sa carrière où elle peut choisir ses films avec soin





Cate Blanchett est apparue dans de nombreux films au cours de sa longue carrière, dans plusieurs genres et aux côtés de presque toutes les autres icônes hollywoodiennes des dernières décennies. Ayant travaillé avec Martin Scorsese, Woody Allen, Peter Jackson et Guillermo Del Toro, il n’est pas surprenant qu’elle veuille également travailler avec Coppola sur son prochain projet, et elle peut certainement choisir les rôles qu’elle décide de prendre. au.





Blanchett est récemment apparu dans le cadre de la distribution d’ensemble de la satire politique Netflix d’Adam McKay, Ne lève pas les yeux, et a un certain nombre d’autres projets déjà à divers stades de production, y compris un rôle de voix dans Del Toro’s Pinocchio, jouant Lilith dans l’adaptation en direct du Borderlands jeu vidéo, et un rôle aux côtés de Kevin Kline dans la série dramatique Apple TV + Avertissement. En tant que l’une des stars les plus appréciées de sa génération, la chance d’incarner une icône comme Lucille Ball pourrait être celle qui lui a maintenant échappé, mais ce n’est pas un rôle qui était susceptible de définir sa carrière, et il y en aura beaucoup d’autres rôles à venir qui pourraient être tout aussi emblématiques que celui-ci l’aurait été.





