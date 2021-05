Si vous avez un AMD Threadripper, vous feriez bien d’utiliser Ubuntu – il est 25% plus rapide que Windows 10

Nous n’avons pas l’habitude se demander si un système d’exploitation peut rendre notre ordinateur plus rapide, mais cela arrive. Ceci est démontré par une comparaison récente dans laquelle les performances de Windows 10 par rapport à Ubuntu 21.04 ont été étudiées sur un ordinateur basé sur un processeur AMD Ryzen Threadripper.

Le modèle examiné n’était pas « pour tous les publics », comme il s’agissait de l’ambitieux AMD Ryzen Threadripper 3990X avec 64 cœurs et 128 threads, mais les résultats étaient tout de même surprenants: Ubuntu 21.04 est 25% plus rapide que Windows 10 en moyenne dans les tests de synthèse effectués.

Comment comparer Linux avec de vrais Windows (ou avec macOS)

L’analyse a eu lieu à Phoronix, un média bien connu qui est également responsable de la suite de benchmarks Suite de tests Phoronix (PST).

Pour ceux qui ne la connaissent pas, c’est une plateforme très spéciale car elle permet quelque chose qui n’est normalement pas faisable: comparer les performances de différentes plates-formes et systèmes d’exploitation.





Normalement, pour comparer, par exemple, le comportement d’un ordinateur avec Windows 10 et un avec macOS, nous allons à Geekbench et aux tests de performances dans le navigateur, mais avec PST il est possible de « compiler » des dizaines de benchmarks qui analysent toutes sortes de paramètres.





Le code s’adapte à différents systèmes d’exploitation et donc nous permet de comparer « poires avec poires »Bien que la tâche soit plus laborieuse et souvent moins visuelle que celle fournie par les traditionnels 3DMark ou PCMark (qui bien sûr ne sont pas disponibles sur macOS ou Linux en natif).

Si vous utilisez un Threadripper, faites attention aux performances d’Ubuntu par rapport à Windows 10

Cela dit, dans Phoronix, ils ont lancé une confrontation entre Windows 10 et Ubuntu 21.04 pour voir comment les deux se comportaient dans ce puissant Threadripper 3990X accompagné en plus de 128 Go de RAM et une Radeon RX 5700 XT.





Cette configuration est hautement adapté aux postes de travail et aux environnements exigeants, et si vous êtes dans ce scénario, faites attention, car les performances d’Ubuntu 21.04 étaient bien supérieures à celles de Windows 10.

En fait on s’attendrait à de petites différences entre les deux et qu’il y avait des tests qui gagnaient alternativement. La réalité est assez différente et la plupart des tests ont donné Ubuntu 21.04 comme vainqueur.





C’est arrivé avec la compression d’image, mais aussi avec des preuves particulières comme les moteurs d’échecs ou bien sûr avec le craquage de mot de passe avec John The Ripper, dans lequel Ubuntu a beaucoup mieux performé.





Bien que Windows ait eu un avantage dans certains tests, cette tendance était constante tout au long de la comparaison, ce qui a certainement montré comment dans le domaine des applications bien parallélisées et en profitant de tous ces noyaux, Ubuntu a remporté la partie.





Le résultat a été écrasant en faveur d’Ubuntu: sur les 79 tests réalisés – vous les avez tous dans OpenBenchmarking, où toutes sortes de résultats sont collectés auxquels tout le monde peut ajouter ceux de leurs configurations – la distribution Linux gagné dans 82% des cas.





En fait, dans Phoronix, ils concluent avec une moyenne géométrique des 79 résultats. On y montra comment Ubuntu 21.04 a atteint 25% de performances en plus que Windows 10, qui a clairement indiqué que dans les systèmes HEDT (High-End DeskTop), le système d’exploitation Canonical est une excellente option.

Plus d’informations | Phoronix