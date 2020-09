Décès du “ génie littéraire ” gay black pionnier à 57 ans

L’auteur acclamé Randall Kenan, dont le travail reflétait le fait d’être noir et gay dans le sud des États-Unis, est décédé à l’âge de 57 ans.

Les œuvres célèbres de Keenan, notamment Une visite des esprits, Laissez les morts enterrer leurs morts, et Le feu cette fois, lui a valu une série de prix prestigieux, notamment le Guggenheim Fellowship, le North Carolina Award, l’American Academy of Arts and Letters ‘Rome Prize et un Lambda Literary Award for Gay Fiction.

Il a également écrit une biographie influente du romancier gay James Baldwin, et Marcher sur l’eau, une histoire orale de la vie des Noirs américains.

Hommages rendus au «géant de la littérature».

Kenan a été retrouvé mort vendredi à son domicile de Hillsborough, en Caroline du Nord. Sa mort a été confirmée par l’Université de Caroline du Nord, où Kenan a enseigné en tant que professeur d’anglais. Aucune cause de décès n’a été annoncée.

Le département de littérature anglaise et comparée de l’UNC a déclaré: «[We are] attristé au-delà des mots pour donner cette nouvelle. Nous avons perdu un incroyable ami, collègue, mentor, professeur et géant littéraire.

«Nos cœurs collectifs sont endoloris par le chagrin de la perte du professeur Randall Kenan. Nous commençons à préparer un hommage célébrant la vie, le travail du professeur Kenan et l’impact durable qu’il a laissé dans le cœur et l’esprit de notre communauté ECL.

Dans un hommage à l’auteur, Lambda Literary a écrit: «La contribution de Randall Kenan au canon de la littérature gay contemporaine est sans précédent.

«Né à Brooklyn et élevé en Caroline du Nord, il était un écrivain qui a exploré comment le désir, la communauté et le traumatisme générationnel peuvent à la fois élever et déformer l’expérience rurale des gays noirs.

«Avec un lyrisme accru et un clin d’œil aux personnages fantastiques et centrés sur le Kenan qui ont souvent lutté contre le fourré de leurs désirs personnels et de leur histoire.

«Que l’écriture de Kenan soit un long témoignage de son génie.»

Daniel Wallace, ami et collègue universitaire de Kenan, a déclaré: «C’était juste un immense talent. Ses meilleures années l’avaient précédé… et c’était un gentleman de la vieille école.

Randall Kenan a mis en garde contre une «guerre à venir» sur les relations raciales.

Il y a seulement deux semaines, Kenan avait publié un essai de réflexion sur les récents troubles aux États-Unis et la «destruction juste» des monuments confédérés.

Réfléchissant à ce qu’il aurait pu penser de la question en tant qu’étudiant noir à l’université dans les années 1980, Kenan a écrit: «Ce que j’aurais le plus eu du mal à imaginer, c’est que certaines personnes seraient dans les bras si cela se produisait.

«Qu’ils prendraient littéralement en charge un bâtiment de la capitale de l’État, portant les armes, dans la colère de maintenir les monuments en place. Que nous pourrions avoir une autre guerre civile à ce sujet.

«Pour moi – un pauvre garçon noir des marais de l’est de la Caroline du Nord – la guerre civile était loin d’être une cause perdue, encore moins une guerre terminée. J’avais sous-estimé à quel point il était inachevé.

Kenan a mis en garde contre une «guerre à venir» qui «ne concernera pas les monuments, mais les mentalités».

Il a ajouté: «Il est difficile d’imaginer que nous sommes arrivés à ce moment dans les premières années du 21e siècle. En tant que fan de Star Trek, qui a vécu pour voir le premier Black Vulcan élu à la présidence des États-Unis, toute cette situation ressemble beaucoup à quelque chose qui sort de l’esprit de Gene Roddenbery.

«Roddenbery aurait pu imaginer un tel 2020, mais je n’aurais jamais pu l’imaginer. Aujourd’hui, c’est impossible. La convergence de Donald J.Trump, la pandémie de coronavirus, les troubles causés par les abus de la police et la chute des monuments confédérés étaient tous des décennies inimaginables en arrière. Pouvons-nous saisir le moment? Nous devons tous maintenant réajuster notre façon de penser. La guerre ne fait que commencer. »