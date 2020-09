Les créateurs sur TikTok pourront vendre leurs produits directement dans l’application

À partir de maintenant TIC Tac permettra aux utilisateurs les plus suivis de tirer profit de leurs activités en vendant vêtements et produits personnalisés, grâce à un partenariat avec le site de commerce électronique Teespring. La plateforme de partage de vidéos l’a annoncé dans ces heures, anticipant que le programme est déjà actif dans une version embryonnaire et dédié à quelques influenceurs et créateurs, mais sera bientôt étendu à un nombre croissant d’abonnés.

La nouveauté permettra aux parties intéressées d’ajouter un lien vers leur page sur Teespring directement dans TikToks. Le lien apparaîtra sous la forme d’un boîte grise avec une icône de sac à provisions jaune et un texte rédigé par l’auteur du contenu; toucher la case ouvrira la page Internet du portail avec l’article annoncé. Les TikTokers les plus suivis pourront ainsi montrer à leur public de followers les vêtements les plus récents conçus par eux et s’en remettre immédiatement à l’achat via la nouvelle fonctionnalité.

En fait, de nombreux créateurs les plus populaires ont déjà créé des gammes de produits pour gagner de l’argent grâce à leur activité en ligne, mais jusqu’à présent, pour les vendre, ils devaient envoyer des abonnés TikTok en dehors de l’application via des liens texte insérés dans des biographies. Le partenariat étroit avec Teespring permettra aux utilisateurs de faire des achats sans forcément quitter l’application, et à TikTokers de revenir le processus d’achat est plus simple et plus rapide.

Cependant, tout le monde ne pourra pas obtenir des liens directs vers leur merchandising: pour les avoir, il vous faudra d’abord une page personnelle au sein de Teespring, mais aussi un nombre cohérent de followers. La nouveauté devrait déjà être étendue aux influenceurs en dehors du programme de test à partir de ce mois, c’est pourquoi déjà de nos jours, les liens connexes seront de plus en plus présents dans l’application.