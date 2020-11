Décès d’une journaliste et chroniqueuse lesbienne pionnière à l’âge de 62 ans

Deb Price, une journaliste lesbienne pionnière qui a aidé à ouvrir les yeux des Américains sur la vie des LGBT +, est décédée à 62 ans.

Price est entrée dans l’histoire lorsqu’elle a commencé à écrire une chronique pour le Nouvelles de Detroit en 1992, se concentrant exclusivement sur les questions homosexuelles, devenant le premier chroniqueur du pays à le faire.

Le journaliste légendaire est décédé le 20 novembre à Hong Kong des suites d’une pneumopathie interstitielle, une maladie auto-immune qui endommage les poumons.

La femme de Price, Joyce Murdoch, a dit au Journaliste de la région de la baie qu’elle a été diagnostiquée avec la maladie il y a 13 ans et que cela «a progressivement diminué sa capacité pulmonaire».

Murdoch a déclaré que Price «vivait pleinement sa vie» et continuait à travailler au China Morning Post jusqu’à ce qu’elle soit hospitalisée en septembre, son état s’aggravant.

Il y a eu une vague de chagrin après la mort de la journaliste lesbienne pionnière Deb Price.

Il y a eu une vague de chagrin de la part de ceux qui connaissaient et aimaient Price, de nombreux anciens collègues et éditeurs la louant comme une figure pionnière n’ayant pas peur de s’attaquer aux problèmes LGBT + dans son travail.

Bob Giles, le rédacteur en chef et éditeur qui a commandé la première chronique sur le thème gay de Price, a déclaré au Nouvelles de Detroit: «Elle nous a donné une pile [of columns] c’était vraiment bien fait et ils semblaient s’inscrire dans l’idée que c’était un monde en mutation et Deb avait la capacité de l’exprimer.

Réfléchissant à son incroyable héritage, Joshua Benton, fondateur du Nieman Journalism Lab de l’Université Harvard, a écrit sur Twitter: «Je suis vraiment désolé de rapporter la mort de Deb Price, une formidable journaliste, une Nieman Fellow (promotion 2011) et une véritable pionnière pour les personnes LGBTQ dans les salles de rédaction et à travers le pays.

Benton a déclaré qu’il était «difficile de surestimer» l’importance de sa chronique.

«C’était bien avant qu’Internet ne donne aux Américains une fenêtre sur n’importe quel sujet ou communauté qu’ils voulaient. La plupart des gens ont obtenu une grande part de leurs informations sur le monde dans les journaux télévisés locaux et quotidiens.

«La plupart des Américains en 1992 ont déclaré ne pas connaître un seul homosexuel. Puis, soudain, il y avait Deb, sur la table du petit déjeuner à côté de la section des sports.

«Elle ne se contentait pas de courir à New York et à San Francisco non plus – elle atteignait aussi les gens dans les États rouges.»

Votre travail courageux a eu un impact sur de nombreuses personnes d’une manière que vous n’auriez peut-être jamais imaginée. Une vie bien vécue.

Benton a partagé des images de quelques-uns des abus que Price a reçus dans des lettres à l’éditeur écrites en réponse à sa chronique, avec un lecteur disant qu’elle «enfreignait les lois de Dieu», tandis qu’un autre a déclaré que le journal avait «moralement tort» de publier ses propos.

Cependant, il a également partagé des lettres écrites à l’éditeur montrant l’amour que les lecteurs LGBT + lui ont montré, tandis que d’autres lecteurs hétéros ont remercié le journal de les avoir éduqués sur un sujet qu’ils n’avaient pas compris auparavant.

Dana Nessel, procureur général du Michigan, également pleuré la mort de Price, écrivant sur Twitter: «J’étais l’un de vos lecteurs réguliers. Merci de m’avoir fait me sentir moins seul et plein d’espoir pour un monde qui pourrait un jour embrasser les personnes LGBTQ au lieu de nous détester.

«Votre travail courageux a eu un impact sur de nombreuses personnes d’une manière que vous n’auriez peut-être jamais imaginée. Une vie bien vécue.

Nate Hurst, journaliste politique, également éloges entassés sur l’héritage de Price, en écrivant: «Deb Price a été la première collègue à qui je me suis adressée – avant que j’aie le courage de le dire à mes amis et à ma famille. Elle m’a également montré les ficelles du Capitole. Deb était un journaliste féroce, un humble pionnier et une force imparable pour le bien dans le monde.

«Elle nous manque beaucoup.»

Price et sa femme ont compilé plus tard ses chroniques et les ont publiées dans un livre intitulé Et dis bonjour à Joyce. Ils ont dédié le livre à «tous les lecteurs homosexuels qui ont mis 25 cents dans une boîte à journaux et n’ont rien trouvé reflétant leur propre vie à l’intérieur».

Parler à Presse associée en 1992 à propos de sa première chronique, Price a dit qu’elle a demandé aux lecteurs comment elle devrait «présenter Joyce» aux autres. Un lecteur a suggéré qu’elle devrait présenter Joyce comme son «partenaire dans la perversité».

«Je pense qu’il est vraiment important pour moi de me souvenir (et) pour les autres de se souvenir que s’il n’y avait pas d’hostilité et s’il n’y avait pas de malentendus à propos des homosexuels, cela ne servirait à rien de faire cette chronique», a-t-elle déclaré à le temps.