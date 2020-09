Il y a 10 ans, Citadel est sorti, pour sanctionner l’alliance Epic-Apple qui est en train de s’effondrer

À l’heure actuelle, la relation entre Apple et le développeur de jeux vidéo Epic Games n’est pas des plus détendues. Le jeu de tir Fortnite créé par Epic a été supprimé de l’App Store après que le développeur a tenté de contourner le système de paiement de la boutique numérique qui conserve 30% du produit de toutes les transactions effectuées sur l’iPhone. Cependant, les deux sociétés n’ont pas toujours été en désaccord, au contraire: 10 années Epic Games a aidé à transformer les iPhones et les iPad en outils de jeu avec la sortie de Citadelle épique, une démonstration graphique qui a montré comment les tablettes et les smartphones étaient capables de reproduire des expériences similaires à celles proposées par les consoles de l’époque.

C’était le 1 septembre 2010. Apple avait lancé son iPhone 4 quelques mois plus tôt (les lancements d’iPhone n’étaient pas forcément encore tenus à l’automne), alors que le premier iPad était sur le marché depuis janvier de la même année, date de la première publication d’Epic Games dans l’App Store. ce qu’on appelle dans le jargon une démonstration graphique – pas un vrai jeu vidéo, mais une expérience conçue pour donner aux utilisateurs un avant-goût du potentiel technique d’une technologie donnée. C’était Epic Citadel, un reproduction en trois dimensions d’un décor médiéval, détaillé d’une manière qui n’avait jamais été vue sur les smartphones et tablettes mais uniquement sur les consoles de l’époque.

Epic Citadel ne signifiait pas grand-chose pour les joueurs de l’époque: ce n’était pas une application à un million de téléchargements, simplement parce qu’elle ne leur était pas destinée, mais à ceux qui développeraient la prochaine génération de jeux iOS. À la base de la démonstration se trouvait en fait la technologie qu’Epic avait l’intention de promouvoir: leMoteur irréel, le moteur graphique développé par la société et qui est licencié depuis des années aux sociétés de développement qui souhaitent l’utiliser pour créer leurs expériences 3D. A la base des prouesses graphiques d’Epic Citadel se trouvait oui la puissance des processeurs conçus par Apple, mais surtout le raffinement de l’Unreal Engine – qui permettait d’apporter aux écrans d’iPhone et d’iPad quelque chose qui jusqu’alors ne paraissait pas possible.

Le monde des jeux pour smartphones et tablettes n’est certes pas né avec la publication de cette application, mais le travail d’Epic était fondamental pour ouvre les yeux de nombreux développeurs, leur faisant comprendre qu’il était possible de créer des expériences graphiquement intrigantes et réalistes sur ces appareils portables. Pour Epic Games, il s’agissait d’un mouvement publicitaire, qui a amené des affaires d’or dans les coffres de l’entreprise sous la forme de studios de développement qui se sont tournés vers le groupe pour autoriser l’utilisation d’Unreal Engine; les conséquences pour Apple ont été encore plus rentables, puisque à partir de ce moment, l’iPhone et l’iPad (sur Android le logiciel est arrivé avec 3 ans de retard) ont été pris de plus en plus au sérieux par les développeurs et les joueurs comme des machines de jeux.

Dix ans plus tard, cette alliance s’est transformée en une bagarre devant le tribunal. D’une part Epic Games, qui aimerait pouvoir avoir des paiements dans vos applications comme vous le souhaitez et ouvrir des magasins numériques alternatifs sur les appareils Apple et Android; de l’autre la maison de Cupertino, qui défend les investissements réalisés dans son système d’exploitation et son infrastructure de paiement menaçant la présence de Fortnite sur iOS mais aussi d’autres jeux réalisés via le même Unreal Engine. Entre les deux, pour le moment, les gamers.