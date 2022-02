Marvel’s Moon Knight: Détails sur les super pouvoirs d’Oscar Isaac en tant que nouvel anti-héros brutal sur Disney Plus

merveille introduit un nouveau héros dans Univers cinématographique Marvel avant : Nous parlons de Chevalier de la Lunele matin 30 mars avec sa propre série sur le service de streaming Disney+ va au départ. Au centre se trouve le de Oscar Isaac représenté à droite anti-héros brutalqui comme Steven Grand alias Marc Spector plusieurs personnalités réunies en une seule. Dans le même temps, il dispose de certains super pouvoirs, dont les premiers détails ont maintenant été rendus publics.

Détails de la première histoire : qui est Moon Knight ?

De quoi parle la nouvelle série Marvel ? Librement inspiré d’une bande dessinée Marvel du même nom, Moon Knight raconte l’histoire de Steven Grantsympathique vendeuse de souvenirs en proie à des pannes d’électricité et des souvenirs d’une autre vie.

Steven découvre qu’il a un trouble dissociatif de l’identité et associe son corps à l’ancien militaire Marc Spector Fractionnements. Au cours d’une mission en Egypte, il est trahi et trouve son chemin avec le puissant dieu égyptien de la lune Khonshu Aider. En tant que dieu tutélaire, cela lui donne des pouvoirs surnaturels qui font de lui le héros du titre à Crescent Chevalier de la Lune Avec compétences spéciales faire.

Chevalier de la Lune du Marvel Comics vs Série nous vous avons expliqué ici dans l’aperçu :

Anti-héros brutal avec des pouvoirs spéciaux

Le nouvel anti-héros MCU ne devrait pas être connu de la plupart, ce que Marvel veut changer lorsque la nouvelle série commencera bientôt. Pour cette raison, Disney + plus de détails sur Moon Knight et son Pouvoirs surnaturels révélé.

En conséquence, ses capacités spéciales diffèrent selon les personnages:

Steven Grant ordonne « Capacité athlétique de niveau olympique » et aussi être en mesure acrobaties complexes éxécuter. Grant est en fait un homme plutôt timide qui mène une vie simple et sans passion. Cependant, il souffre d’un trouble dissociatif de l’identité , qu’il découvre après s’être soudainement évanoui en vivant des souvenirs et des rêves qui ne sont clairement pas les siens. Au fil du temps, ses autres personnalités se manifestent en lui.

ordonne « Capacité athlétique de niveau olympique » et aussi être en mesure éxécuter. Grant est en fait un homme plutôt timide qui mène une vie simple et sans passion. Cependant, il souffre d’un , qu’il découvre après s’être soudainement évanoui en vivant des souvenirs et des rêves qui ne sont clairement pas les siens. Au fil du temps, ses autres personnalités se manifestent en lui. Marquer Spector est un mercenaire, expert militaire et ancien agent de la CIA qui est un expert reconnu sur plusieurs arts martiaux avec un Gérer une variété de types d’armes Blanc. De plus, il est en Corps à corps très dangereux son style de combat s’appelle particulièrement brutal décrit. Il n’a donc pratiquement aucune tactique défensive et préfère prendre un coup plutôt que de le repousser. De plus, en tant que Moon Knight, il ne ressent pratiquement aucune douleur.

est un mercenaire, expert militaire et ancien agent de la CIA qui est un expert reconnu sur plusieurs avec un Blanc. De plus, il est en son style de combat s’appelle décrit. Il n’a donc pratiquement aucune tactique défensive et préfère prendre un coup plutôt que de le repousser. De plus, en tant que Moon Knight, il ne ressent pratiquement aucune douleur. Chevalier de la Lune unit un Abondance de super pouvoirs en lui-même, que le dieu égyptien de la lune Khonshu lui a donné. La nuit dans clair de lune montrer son capacités et pouvoirs spéciaux pour se développer pleinement. Il possède donc, selon la position de la lune, agilité, force et réflexes surhumains.

Moon Knight arrive sur Disney+ en mars

La nouvelle série Marvel Moon Knight est développée par le showrunner Jeremy Slater (The Umbrella Academy) avec le co-scénariste de Witcher Beau DeMayo (Nightmare of the Wolf). Parmi les autres rôles principaux, citons Ethan Hawke en tant que chef de la secte Arthur Harrow et Gaspard Ulliel en tant qu’Anton Mogart / Midnight Man.

La série est initialement sur 6 épisodes conçu. Reste à savoir s’il y aura une autre saison. Il serait également concevable que le nouveau héros dans le MCU plus d’apparitions reçoit, par exemple dans les films Marvel au cinéma.