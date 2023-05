Deadpool 3 est « bien » plus un film de Wolverine, révèle Rob Liefeld

Ryan Reynolds a choqué le public en septembre de l’année dernière en annonçant que Hugh Jackman reviendrait en tant que Wolverine dans la prochaine suite du MCU, Dead Pool 3. Et il semble que son retour ait beaucoup affecté le sens de la suite, avec Dead Pool le créateur Rob Liefeld prend maintenant à réseaux sociaux pour déclarer que le threequel est « BIEN plus qu’un film Wolverine » que le public ne pourrait s’y attendre.





Présentant les informations comme un « FYI », l’utilisation par Liefeld de grosses lettres majuscules suggère fortement que Dead Pool 3 mettra un projecteur majeur sur Wolverine de Hugh Jackman dans Dead Pool 3ce qui aurait certainement du sens compte tenu de la popularité du X Men membre et l’itération de l’acteur de lui. Mais, pourrait Dead Pool les fans seront-ils un peu déçus si la suite se concentre davantage sur Logan que sur Wade Wilson ?

Les détails de la façon dont Dead Pool 3 sera « BIEN » plus un film de Wolverine que ce à quoi nous nous attendons peut-être pour le moment reste inconnu, mais Liefeld a déjà ajouté du poids à l’idée qu’il suivra Wolverine et Deadpool lors d’un road trip. « Bing Crosby/Bob Hope, Road Pictures. J’ai l’impression que c’est ce que nous obtenons », a déclaré l’auteur et artiste de bandes dessinées l’année dernière. « Ou peut-être que c’est plus comme Butch Cassidy et le Sundance Kid. Sundance Kid était plus sérieux et Butch Cassidy était plus un complice. Et peut-être que c’est plus comme Lethal Weapon, et c’est Danny Glover et Mel Gibson. Mais quelque part entre ces modèles que je viens de vous donner. Bing et Bob ; Butch et Sundance ; Newman/Redford ; Hugh et Ryan . Ça va être un monstre. »

Ryan Reynolds est plus excité que quiconque de retrouver Hugh Jackman

Bien qu’il ait apparemment mis fin à son héritage en tant que Wolverine dans le film acclamé par la critique Logan En 2017, Ryan Reynolds a continué à se battre pour réunir Deadpool et Wolverine pendant un certain temps. Alors qu’ils se tenaient côte à côte dans le très décrié X-Men Origins: WolverineReynolds veut clairement rendre justice à l’appariement et est plus excité que quiconque de retrouver Hugh Jackman.

«Nous avons voulu cela pendant des décennies… c’est bizarrement le moment idéal. Je n’ai jamais arrêté [trying to get him to come back as Wolverine], » le Dead Pool a déclaré la star le mois dernier. « Je le harcelais comme un moucheron ces dernières années. Je crois au timing, autant qu’au travail acharné et à la chance et à toutes ces intersections qui sont censées se rencontrer. Le timing est le plus important. Je pense qu’il était prêt. Je pense qu’il était excité. Et ce que nous lui avons présenté était suffisamment différent du personnage qu’il connaît et du personnage qu’il a laissé derrière lui, cela lui donne quelque chose de complètement nouveau à jouer et quelque chose qu’il est vraiment excité de faire.

Réalisé par Shawn Levy et avec Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Morena Baccarin, Leslie Uggams, Karan Soni, Brianna Hildebrand, Shioli Kutsuna, Stefan Kapičić, Emma Corrin et Matthew Macfadyen, Dead Pool 3 est en train de tourner et devrait sortir le 8 novembre 2024, en tant que premier volet de la phase six du MCU.