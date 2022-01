"fortnite" revient sur iPhone et iPad via GeForce Now

« Fortnite » revient par un détour sur iPhone et iPad. Le jeu Battle Royale le plus connu a probablement été banni de l’App Store en août 2020. Mais avec GeForce Now, le service de streaming de jeux de Nvidia, les utilisateurs d’Apple peuvent enfin jouer à nouveau à « Fortnite » sur leurs appareils mobiles.

Nvidia et Epic Games ont travaillé en étroite collaboration pour créer une version mobile de « Fortnite » pour GeForce Now, rapporte Engadget. Une version bêta limitée dans le temps devrait commencer la semaine prochaine pour explorer les capacités du serveur et tester les nouvelles commandes tactiles. Les joueurs mobiles intéressés peuvent s’inscrire au test bêta sur cette page.

Les utilisateurs d’Android sont également les bienvenus. Ils ont toujours la possibilité non officielle d’installer « Fortnite » sur leurs smartphones via un sideload. Pour les utilisateurs d’Apple, GeForce Now est actuellement le seul moyen de jouer à Battle Royale sur leurs appareils.

Voici comment vous participez à la bêta

Pour participer au test bêta, vous avez besoin d’un compte Nvidia. Après cela, vous devez vous assurer une place sur la liste d’attente. Au cours des prochaines semaines, Nvidia publiera des utilisateurs pour le test bêta en plusieurs lots. Un abonnement Geforce Now est également requis. Cependant, la version gratuite est suffisante. Nvidia promet que les utilisateurs d’abonnements gratuits et les abonnés premium auront une chance égale d’être attirés dans la version bêta.

Si vous obtenez un siège, vous pouvez diffuser « Fortnite » sur votre iPhone ou iPad sur votre appareil via Safari. Les utilisateurs d’Android diffusent le jeu Battle Royale via l’application GeForce Now.

C’est pourquoi « Fortnite » n’est plus disponible dans l’App Store et le Play Store

La raison pour laquelle « Fortnite » n’est plus disponible dans les magasins d’applications Apple et Google est une bataille juridique entre le développeur « Fortnite » Epic Games et les deux sociétés. Le différend entre Apple et Epic Games est le différend le plus connu.

Epic Games n’a pas aimé le fait qu’Apple perçoive une commission de 30 % sur les applications, les jeux et les achats intégrés. Environ un tiers des bénéfices de la monnaie « Fortnite » V-Bucks ne se sont pas retrouvés dans leurs propres poches. Epic Games a tenté d’éviter la commission en réduisant le prix d’achat, mais Apple a vu cela comme une violation des directives et a jeté « Fortnite » hors du magasin – un peu comme Google.

Le différend juridique entre Epic Games et Apple est toujours en cours, mais Apple a déjà remporté deux procès. Jusqu’à ce qu’un verdict final soit rendu, « Fortnite » ne reviendra donc probablement pas sur l’App Store et le Play Store et ne sera disponible que via des services de streaming tels que GeForce Now.