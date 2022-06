De vraies photos du Samsung Galaxy Flip 4 divulguées en ligne révèlent un pli d’affichage très raffiné

in

Il y a eu de nombreux rendus CAO circulant sur les réseaux sociaux de Le prochain Galaxy Flip 4 de Samsung. Ces rendus CAO ont suscité l’intérêt de beaucoup de gens et ont été essentiels dans créer un battage médiatique autour de l’appareilmême si ces rendus CAO montraient une conception pratiquement identique au Galaxy Z Flip 3.

Un pronostiqueur a maintenant divulgué les premières images non officielles du produit réel que Samsung pourrait expédier aux acheteurs. TechTalkTV a publié sur Twitter une galerie d’images montrant le Galaxy Z Flip 4 en chair et en os. L’appareil en question était la variante noire.

L’image divulguée suggère que l’appareil a un panneau supérieur en verre mat avec du verre brillant sur la partie d’affichage. L’affichage semble être à peu près de la même taille, mais nous ne pouvons voir les bordures sur aucun de ces clichés. Le verre mat en particulier ne serait pas nouveau dans la série, car la variante noire du Flip 3 était également mate, tout comme certaines autres couleurs.

Les images divulguées suggèrent également qu’il y aura un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté. Une chose intéressante à propos du Galaxy Flip 4, c’est le nouveau mécanisme de charnière. Selon certaines rumeurs, Samsung ajusterait la conception de la charnière, mais il ne semble pas y avoir de changements visuels sur le côté de l’appareil. Ce que nous voyons, c’est que lorsqu’il est complètement ouvert, les deux moitiés du Galaxy Flip 4 apparaissent plus proches que dans le Galaxy Flip 3. La bordure métallique est également considérablement plus fine.

Dans une autre vidéo, quelques détails supplémentaires sont abordés. D’une part, le pli de l’écran est mis en valeur et, sur cette photo, il semble considérablement amélioré par rapport au modèle existant. C’est plus fin et beaucoup moins visible.

Le Galaxy Flip 4 devrait fonctionner sur un nouveau chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et disposera de plus d’options de stockage par rapport au Flip 3. Le Flip 4 aurait également un pli moins visible sur l’écran.

La plus grande mise à niveau du Galaxy Flip 4 concernera probablement la batterie, qui devrait passer de 3 300 mAh à 3 700 mAh.

Comme le Flip 3 avant lui, le Galaxy Z Flip 4 arrivera probablement en août 2022, et le prix devrait être dans le même stade de 999 €.

