Horizon: la série Netflix avec Aloy commencera bientôt à tourner, basée sur le jeu PlayStation à succès

Avec la populaire série de jeux vidéo horizon avec Aloy, Sony a réalisé un énorme succès pour la PlayStation, qui avec Horizon : Aube zéro (2017) a fait ses débuts et avec lui Horizon Interdit Ouest (2022) a continué pour la PS5.

Pendant ce temps s’annonce Horizon : L’appel de la montagne pour PlayStation VR2 un autre succès auprès de la grande communauté de fans. Il faut maintenant se réjouir que l’annonce Série Horizon de Néflix commencera la production sous peu. De plus, un nouveau titre de la série Netflix vient d’être annoncé : Horizon 2074.

Le tournage de la série Horizon débutera cet été

la Série Horizon ne devrait donc pas adapter un des jeux, mais souhaiterait plutôt de nouveaux aspects autour d’Aloy raconter et en même temps montrer comment il est arrivé que les machines aient détruit le monde et gouverné l’humanité. Cette information vient du journaliste et initié Jeff Grubb, qui est déjà sorti sources internes aimerait savoir quelque chose sur la production de Sony. Il n’y a pas de déclaration officielle de Sony ou de Netflix.

Les entrées pour la production de la série, qui débutera en août à Toronto, au Canada et durera jusqu’en mars 2023, fournissent des indices. Alors on pourrait Lancement de la série Horizon au plus tôt Fin 2023/ début 2024 avec le service de streaming Netflix.

De quoi parle la série Horizon ? Les détails de la première histoire ont fuité

La nouvelle série Netflix Horizon 2074 est basée sur la série de jeux PlayStaion de Sony du même nom, mais est censée de nouveaux aspects la monde du jeu post-apocalyptique autour d’Aloy explorer. Ainsi, selon Grubb, un suite des événements sont présentés, en mettant l’accent sur des aspects encore inexplorés. Sont également délais différents prévu : L’un se déroule à l’époque d’Aloy et un autre qui nous emmène au disparition du monde montrera.

Pourquoi Horizon 2074 ? Dans le monde du jeu d’Aloys, l’histoire commence environ 1000 ans après l’extinction de l’humanité, qui a eu lieu entre 2064 et 2068. Si les informations sur la série Horizon devaient être correctes, alors l’apocalypse aurait déjà dû avoir lieu au moment de l’histoire en 2074. Néanmoins, les téléspectateurs et ceux qui ne sont pas familiers avec les jeux devraient avoir un aperçu de la façon dont la catastrophe s’est produite et de ses effets sur le monde que nous connaissons.

Premier casting : qui devient Aloy dans la série Horizon ?

Jusqu’à présent, le studio et Netflix ont été réticents à décider qui en est responsable Rôles principaux dans la série Horizon sera remis en cause. En particulier le Distribution d’Aloy pourrait être la question brûlante pour la plupart des fans.

Afin de se souvenir que le plus visuellement possible original pour venir des jeux populaires, il faudrait logiquement remplir le gabarit d’Aloy. Parce que ce que beaucoup ne devraient pas savoir, l’actrice néerlandaise Hannah Hoekstra était le modèle d’Aloy et a donné vie au personnage populaire en utilisant la capture de mouvement. Il serait donc trop logique de prendre également Hoekstra pour la série Netflix.

Nous vous tiendrons au courant dès qu’il y aura plus sur le casting et la série elle-même.

