«  Petite maison dans la prairie  »: Melissa Sue Anderson avait quelque chose en commun avec cette étoile de «  The Andy Griffith Show  »

Petite maison dans la prairie a frappé les ondes en 1974. Le drame familial était basé sur les livres de Laura Ingalls Wilder, après les épreuves et les triomphes de la famille Ingalls à la fin des années 1800.

Avec Melissa Sue Anderson et Melissa Gilbert jouant Mary et Laura Ingalls dans leur enfance, le réseau a fourni des tuteurs sur le plateau afin qu’ils puissent maintenir une éducation appropriée. Ils ont découvert que leur professeur travaillait auparavant avec un enfant acteur très célèbre.

Melisssa Sue Anderson et Melissa Gilbert de «Petite maison dans la prairie» | Banque de photos NBCU

Melissa Sue Anderson a décrit la vie sur un téléviseur

À peine 11 ans lorsqu’elle a commencé son rôle sur Petite maison dans la prairie, Anderson a appris à connaître les tenants et les aboutissants d’un calendrier de production chargé.

«La plupart des drames d’une heure ont des journées incroyablement longues», a écrit Anderson dans ses mémoires de 2010, La façon dont je la vois: un regard en arrière sur ma vie sur Little House. «Un minimum de 12 heures, souvent de 14 à 16 heures, n’est pas inhabituel. Des heures plus longues signifiaient beaucoup plus d’argent pour l’équipage. Étant donné que les enfants étaient au centre de notre émission, cela signifiait planifier nos scènes dans les 8 heures où nous pouvions travailler.

Michael Landon était tout juste sorti du spectacle Aubaine quand il a créé le drame historique, en tant que producteur exécutif et star. Malgré une journée bien remplie sur le plateau, Landon aimait dire qu’il arrête à une heure raisonnable.

CONNEXES: « Petite maison dans la prairie »: Pourquoi Michael Landon « était furieux » avec Melissa Gilbert à la fête d’anniversaire de sa fille

«Toutes les scènes qui n’avaient pas d’enfants seraient tournées après la fin de la journée», a expliqué Anderson. «Il n’y en avait pas beaucoup, cependant, et Mike aimait être à la maison pour dîner avec son réel famille, donc « wrap » n’était généralement pas beaucoup plus tard que 18 heures «

Les acteurs de la « petite maison » étaient également des camarades de classe

Poursuivant leurs études, Anderson et Gilbert ont reçu une salle de classe de fortune pour avoir des leçons et faire leurs devoirs.

«Melissa Gilbert et moi sommes allés à l’école ensemble tous les jours dans une petite caravane qui a été installée pour nous», se souvient Anderson. «Une longue table en bois et quelques chaises – c’est à peu près tout. Nous avions chacun une valise pleine de nos livres et des devoirs de nos écoles respectives.

Lors du tournage du pilote, les jeunes acteurs ont été jumelés à un professeur que Anderson a trouvé un peu intimidant.

Melissa Gilbert, Melissa Sue Anderson et Lindsay ou Sydney Greenbush de «Petite maison dans la prairie» | Ted Shepherd / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

«Je n’ai pas apprécié notre formation sur le pilote parce que le professeur était très strict, sévère et effrayant», Petite maison alun révélé. «Les figures d’autorité m’ont fait peur. …. J’ai toujours été très dur avec moi-même, très autocritique. Agir était un soulagement, d’une certaine manière. J’étais très heureux d’apprendre que nous aurions un autre professeur de studio pour la série.

Mary et Laura Ingalls avaient le même professeur qu’Opie

Anderson a eu une expérience très différente avec leur nouveau professeur, qui avait auparavant instruit un élève très célèbre.

« Madame. Minniear était formidable, la combinaison parfaite de charme et de discipline », a déclaré Anderson. «J’ai beaucoup appris d’elle. Helen Minniear avait été le professeur de Ronny (quand il est passé par Ronny) Howard sur Le spectacle Andy Griffith. »

Il s’avère que l’éducatrice a pu garder un œil sur son ancien élève lorsque Howard a joué dans une autre sitcom historique.

CONNEXES: « Petite maison dans la prairie »: Comment Melissa Sue Anderson a montré une « solidarité silencieuse » avec la femme de Michael Landon quand il a eu une liaison

«Je pense qu’elle aimait voir Ron de temps en temps sur le terrain de la Paramount pendant qu’il tournait Jours heureux», Se souvient Anderson.

Petite maison dans la prairie a couru pendant neuf saisons sur NBC, avec son dernier épisode diffusé en mars 1983.