Ce seront les prochains Xiaomi à mettre à jour vers MIUI 13

Si vous possédez l’un de ces téléphones Xiaomi et que vous n’avez pas encore reçu la mise à jour vers MIUI 13, il est fort probable que vous soyez l’un des prochains sur la liste.

La Déploiement MIUI 13 Parmi les mobiles Xiaomi, il progresse à un bon rythme, mais il reste encore de nombreux propriétaires d’appareils de la marque qui n’ont pas reçu la mise à jour attendue. Heureusement pour eux, l’entreprise prévoit d’entamer très prochainement une nouvelle phase de déploiement.

Cela a été confirmé par l’entreprise elle-même à travers son programme My Pilot, grâce auquel la possibilité de essayez les dernières versions de MIUI avant d’être accessible à tous. A cette occasion, la marque en a profité pour inviter les propriétaires de ce qui, en théorie, serait le prochains téléphones mobiles de la marque pour recevoir la mise à jour vers MIUI 13 stable.

Les téléphones Redmi les moins chers seront les prochains à être mis à jour vers MIUI 13

Parmi la liste des modèles indiqués par Xiaomi, il est possible de trouver plusieurs terminaux de la marque redmi que, bientôt et avant la fin de l’année, ils devraient recevoir la mise à jour de MIUI 13. Très probablement, oui, ils recevront un Version MIUI 13 basée sur une ancienne version d’Androidet non dans Android 12 comme c’est le cas avec les modèles les plus récents ou les gammes supérieures.

Cela dit, le Téléphones Xiaomi qui recevront bientôt la mise à jour vers MIUI 13 Ils sont les suivants:

Xiaomi Redmi 8

Xiaomi Redmi 8A

Xiaomi Redmi 8A Double

Xiaomi Redmi 10

Xiaomi Redmi 10C

Xiaomi Redmi 10 2022

Xiaomi Redmi Note 8

Xiaomi Redmi Note 8 2021

Xiaomi Redmi Note 8T

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Xiaomi Redmi Note 9

Xiaomi Redmi Note 9S

Xiaomi Redmi Remarque 9T

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

En tout, quatorze mobiles différents qu’ils recevront bientôt la mise à jour de MIUI 13, une fois le programme de test terminé et la nouvelle version disponible pour un déploiement mondial.

Ainsi, vous pouvez savoir si la mise à jour MIUI de votre Xiaomi sera retardée ou non

Il attire l’attention pour voir des modèles comme le Redmi Note 8 et le Redmi Note 8 Pro, extrêmement populaire à l’époque, mais sorti il ​​y a plusieurs années. Malgré cela, la marque continue de prendre soin d’eux avec de nouvelles mises à jour logicielles visant à introduire des nouveautés et des changements importants.

