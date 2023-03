De quoi est morte l’actrice Laura Gómez-Lacueva ?

célébrités

Ces dernières heures, la mort de Laura Gómez-Lacueva, la star espagnole d’El Pueblo et La que se avecina, a été confirmée.

Jeudi n’a pas commencé de la meilleure façon pour l’industrie espagnole du cinéma et de la télévision, la mort de Laura Gomez-Lacueva à 48 ans. L’actrice a fait partie de nombreuses productions locales qui lui ont valu l’affection du public, qui regrette aujourd’hui son départ sur les réseaux sociaux avec des messages d’affection.

Née à Saragosse, en Espagne, le 24 février 1975, elle a commencé ses études entre sa ville natale, Madrid, et Paris avec des cours de comédie artistique, de danse, de chant, de clown, d’écriture dramatique et de cinématographie. Son enthousiasme pour créer et imaginer est tel qu’il fonde en 1998 Muac Teatro, une compagnie de clowns, et en 2011, il forme une deuxième compagnie, Nueve de Nueve Teatro.

Au matin de l’Amérique latine ce jeudi, les principaux portails d’Espagne ont confirmé la mort de Laura Gomez-Lacueva à 48 ans. D’après ce qui a été rapporté par le Héraut d’Aragon, Il est décédé des suites d’un cancer dont il souffrait depuis plusieurs années.. Il a également été précisé que sa veillée funèbre aura lieu aujourd’hui dans la salle 6 du cimetière de Torrero à partir de 16h00 et vendredi de 10h00 à 14h00.

L’interprète est reconnu pour d’innombrables rôles dans Oregon TV, Dis-moi comment c’est arrivé, Le Peuple, Le Royaume et les fillesmais l’année dernière, il a gagné en pertinence en faisant partie de Celui qui vient. Cette série comique de Telecinco et de la plateforme Amazon Prime Video a utilisé leurs réseaux pour lui dire au revoir avec un message émouvant, qui s’est poursuivi avec les commentaires des fans.

Alberto Caballero, créateur de La que se avecina, a écrit : « Rarement avons-nous rencontré quelqu’un qui mélange talent et qualité humaine en telle quantité. La vie est parfois très injuste ». De son côté, Laura Caballero a souligné : « Je me sens hyper privilégiée de l’avoir appréciée et d’avoir appris d’elle, du puissant talent qu’elle avait ». D’autre part, Miren Ibarguren, Jaime Riba et Nacho Guerreros, entre autres collègues, se sont également exprimés.

