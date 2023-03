Star Wars : Qui est Garazeb Orrelios alias Zeb ?

Dans guerres des étoiles il y a d’innombrables personnages que nous aimons. On en sait plus sur l’un et moins sur l’autre. C’est pourquoi il vaut toujours la peine de jeter un coup d’œil au nôtre page de sujetoù nous vous proposons des mises à jour et en plus de cela, améliorez vos connaissances de base sur la franchise.

Ici, vous pouvez découvrir, par exemple, ce qu’il contient docteur Pershing et Élie Kane a sur lui-même, le dans Le Mandalorien saison 3 tu peux voir.

Cependant, ce message est tout au sujet du caractère Garazeb Orrelios. Qui est-il et quelle est son histoire ? Vous pouvez le découvrir ici en bref!

À quelle espèce appartient Garazeb Orrelios ?

Garaueb Orrelios alias Zeb est un mâle Lasat vom planète Lasat du Bord extérieur de la galaxie. L’Empire Galactique a occupé la planète sous le règne de l’Empereur Palpatine et a asservi tout Lasat.

Les siens se distinguent par son espèce yeux verts. De plus, les Lasat ont un teint violet et Zeb est légèrement plus grand que la plupart des humains à 210 centimètres.

Zeb pendant Star Wars Rebels

Le personnage dans lequel Zeb était Star Wars : Rebelles en vedette, où il a immédiatement partagé la vedette tout au long de la série Ezra Bridger, Kanan Jarros, Sabine Wren, Héra Syndulla et l’astromech hachoirs prend.

Zeb survit à l’extermination de son espèce par l’Empire et rejoint le Fantôme à. C’est le vaisseau spatial de Hera Syndulla et Kanan Jarrus, qui ont déclaré la guerre à l’Empire. Désormais, Zeb agit en tant que membre de l’équipage sous le pseudonyme Spectre 4.

Zeb dans Star Wars : Rebels © Disney/Lucasfilm

Le tout va si loin que le Ghost plus tard der Flotte Phoenix du réseau rebelle se connecte, d’où la lutte avec l’Empire pour tous les Spectres s’intensifie.

Zeb après la bataille de Yavin

Après Bataille pour Yavin ce n’est pas fini pour le Lasat, qui a pu survivre à toutes ses batailles jusqu’à présent. Avec Hera et le Haut Conseil de l’Alliance, ils discutent d’un plan pour le soulèvement de Mon Cala (1NSY).

Et après la fin de la guerre (5 NSY), le lasat accompagne le compagnon d’armes Alexandre Kallus alias Fulcrom après Lira San – la nouvelle maison du Lasat.

Première apparition de Zeb dans The Mandalorian

Zeb fait enfin sa première live-action dans Le Mandalorien saison 3. Dans l’épisode 5, Chapitre 21 : Le pirateon peut le voir pour la première fois dans une série live-action dans une courte séquence.

Greif Karga (Carl Weathers), qui est attaqué avec sa ville par un pirate, se tourne vers la Nouvelle République dans sa détresse. Son vieil ami Capitaine Carson Teva (Paul Sun-Hyung Lee) reçoit l’appel de détresse dans une base de la Nouvelle République, sur quoi le légendaire Lasan Zéb adressé qui surprend le message.

Zeb dans The Mandalorian © Disney/Lucasfilm

La première apparition de Zeb est relativement courte. Il craint juste que toute aide pour la planète Outer Rim Nevarro trop tard pourrait venir. Cela se termine donc en une seule conversation.

Mais dans la suite de la série live-action « The Mandalorian », il pourrait réapparaître. Et aussi dans les futures séries, en particulier la série live-action Ahsoka, son apparition est très probable. Ici au plus tard ce sera probablement aussi Sabine Wren être vu pour ça déjà un casting donne. Et Grand Amiral Thrawn a également été longuement débattue.