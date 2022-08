Quel est le deuxième film le plus rentable de l’histoire ?

Hollywood

James Cameron est fier d’avoir deux productions sur le podium des plus grosses recettes de l’histoire du cinéma mondial.

© GettyJames Cameron a deux films parmi les trois plus gros succès de l’histoire.

Si parler de films et parler de Hollywood revient à penser aux revenus, aux ventes de billets et aux productions à succès, le nom de James Cameron elle ne peut être écartée sous aucun point de vue. Le réalisateur est entré dans l’histoire à la fin des années 90, lorsqu’en 1997 il a créé titanesque et non seulement elle a gagné d’innombrables statuettes en les oscars mais cela en a également fait le plus gros chiffre d’affaires de l’histoire, jusqu’à cette époque (il a actuellement plus de 2 200 millions de dollars reçus dans le monde).

titanesque reste en tête du classement historique du box-office pendant plus d’une décennie, jusqu’à ce qu’en 2009 un nouveau film de James Cameron: Avatar. plusieurs fois par rapport à Pocahontas par l’intrigue, il a conquis le public par l’impressionnante animation de Pandore et les différents extraterrestres avec lesquels les soldats parmi lesquels il interagissait jake souiller. À tout cela, en plus, il fallait aussi ajouter la nouveauté de la 3D : Avatar a été l’une des premières productions au monde à inclure cette technologie dans le cadre de son attrait.

Encore une fois, il a fallu près d’une décennie pour qu’il y ait un film capable de détrôner la production la plus rentable de l’histoire. Il a été l’univers cinématographique Marcel (MCU) celui qui a eu la fierté de déplacer Avatar du haut du box-office historique. Avec la saga de l’infinis’est présenté Avengers : Fin de partie qui est devenu un succès mondial et basé sur des personnages qui ont dit au revoir et des rééditions avec du matériel supplémentaire, a réussi à devenir le film le plus rentable de l’histoire (selon Mojo au box-officea maintenant 2 797 millions de dollars reçus).

Cela avait temporairement quitté Avatar à la deuxième place. Cependant, une réédition dans certaines salles en Asie, sous prétexte de retourner au cinéma après la pandémie, a causé Avatar retrouvera sa place. Cette année, en effet, ils peuvent augmenter les 2 847 millions de dollars qui ont été collectés grâce à une première remasterisée qui sera vue sur grand écran en prélude à ce qui sera Avatar 2qui sortira en fin d’année. Quel est, finalement, le deuxième film le plus rentable de l’histoire ? Le susdit Avengers : Fin de partiequ’à moins qu’il n’en jette de plus pour la simple tentative de détrôner Avatarne bougera pas de cette position pendant longtemps.

+ À quoi s’attendre d’Avatar 2

Avant la fin de l’année, Avatar 2 sortira en salles avec le sous-titre La voie de l’eau. La production est prévue pour le 15 décembre et les quelques avancées qui ont déjà été vues promettent une grande avancée en termes d’animation, avec des détails étonnants chez chacun des membres de la planète pandore. Que racontera l’histoire ? Dans Avatar 2 nous reverrons jake souillerdéjà membre de Pandore et avec une famille formée avec Ney’tiri, avec qui ils décident d’explorer certains endroits de la planète. Cependant, l’apparition d’un ennemi ancien et familier mettra tout en péril, une fois de plus. Ce sera la première des quatre suites annoncées par James Cameron.

