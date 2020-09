David Gendry. «Je suis surpris par le manque de soutien au secteur automobile au Portugal»

De la direction de l’un des plus grands consortiums d’électrification automobile en Chine, directement à la direction des destinations SEAT au France. Nous pourrions résumer le chapitre le plus récent de David Gendry, le nouveau directeur général de SEAT France.

Profitant du moment difficile que traverse le secteur automobile – et qui a coïncidé avec son arrivée chez SEAT France – RAZÃO AUTOMÓVEL a interviewé ce fonctionnaire français de 44 ans, qui a déjà plus de 17 ans d’expérience dans l’industrie automobile.

Un entretien qui avance quelques réponses, dans un scénario d’incertitude, pour l’avenir d’un secteur qui représente 19% du PIB national, 25% des exportations de biens échangeables et qui emploie directement plus de 200 mille personnes.

Crise ou opportunité?

Sans rejeter le mot crise, David Gendry préfère cependant utiliser le mot «opportunité». «Je suis un optimiste modéré. Tôt ou tard, nous surmonterons cette crise causée par la pandémie. 2021 ou 2022? La grande question est la suivante: combien de temps faudra-t-il avant de revenir à la réalité économique avant la pandémie. Je suis au France depuis peu de temps, mais il est clair que les Portugais sont très déterminés à «redonner».

Louange que le nouveau directeur général de SEAT France n’ait pas voulu s’étendre à notre classe politique: «il a tardé à réagir aux besoins du secteur et il rate une belle opportunité. Une opportunité pour le secteur et pour le France », a défendu David Gendry.

«À mon arrivée au France, c’est le manque de soutien du secteur automobile au France qui m’a le plus surpris. Dans toute l’Europe, nous avons assisté à l’adoption de mesures destinées à aider, entre autres industries, l’aviation civile et le secteur automobile. Au France, en ce qui concerne le secteur automobile, le scénario est différent. Nous manquons une belle opportunité ».

L’opportunité était le mot que David Gendry a le plus souvent prononcé lors de l’entrevue. «Le France possède l’un des plus anciens parkings d’Europe. L’âge moyen du stock continue d’augmenter, année après année. C’est la bonne opportunité et le bon moment pour lutter contre cette tendance », a défendu le directeur général de SEAT France, à un moment où le gouvernement commence à répéter le premier projet de budget de l’Etat pour 2021.

Profil: David Gendry

Diplômé en droit des sociétés, David Gendry, 44 ans, est marié, père de deux enfants et est lié à SEAT depuis 2012, ayant plus de 17 ans d’expérience sur le marché automobile. Il a exercé plusieurs fonctions dans le domaine du marketing et des ventes. Depuis un an et demi, David Gendry était à Pékin chez Volkswagen China Group, dans la nouvelle joint-venture dédiée aux véhicules électriques.

Que ce soit en soutenant l’économie réelle ou par les recettes fiscales que la fiscalité automobile représente pour les caisses de l’Etat, «les incitations à acheter une voiture ne doivent pas se limiter à 100% électrique. Le France devrait être plus ambitieux à cet égard. »

Ce n’est pas seulement un problème économique

Jusqu’en juin de cette année, David Gendry était responsable de l’un des plus grands partenariats du groupe Volkswagen pour les véhicules 100% électriques sur le marché chinois – le plus grand marché automobile au monde.

Des fonctions qui vous ont donné une vision holistique du secteur automobile: «il faut avoir toutes les technologies pour lutter contre les émissions de CO 2 , et pas seulement avec des véhicules 100% électriques. Les nouvelles voitures à moteur thermique sont plus efficaces et écologiques que jamais. La rénovation du parking est donc également un impératif environnemental ».

Nous avons parlé du volet économique et environnemental, mais il ne faut pas oublier la sécurité. L’industrie automobile a investi des millions dans le développement de modèles plus sûrs. Nous avons l’obligation de rendre cette sécurité et ces technologies accessibles à tous.

SEAT au France

Pour David Gendry, quand on parle de l’avenir des marques SEAT et CUPRA, le mot d’ordre est «opportunité». «L’arrivée de la gamme renouvelée Leon et Ateca et le renforcement de la marque CUPRA sont une excellente nouvelle pour SEAT France. C’est une excellente opportunité pour nos marques ».

Nous rappelons qu’au cours des quatre dernières années, SEAT a progressé de 37% dans notre pays, dépassé 5% de part de marché et augmenté régulièrement dans le tableau des ventes national.

«Nous avons toutes les conditions pour continuer sur cette voie réussie. Toute la structure de SEAT France et de son réseau de concessionnaires est motivée », a défendu le nouveau directeur général de la marque au France qui, s’il devait comparer notre pays à un modèle SEAT, choisirait SEAT Arona:« compacte, dynamique et très belle , comme le France ».

