eMule vit, le téléchargement continue: eMule 0.60a est la première nouvelle version en 10 ans

Les services de streaming de contenu ont rendu le contenu que beaucoup téléchargés (nos amis, pas nous, vous savez) sur les réseaux P2P comme BitTorrent ont perdu une certaine popularité. Ces réseaux sont toujours actifs, sans aucun doute, mais il en va de même pour une vieille et légendaire connaissance: eMule.

Cette application de partage de fichiers a été un succès au début du nouveau millénaire, mais avec le temps, sa pertinence a été perdue. La dernière version stable est eMule 0.50a, à partir d’avril 2010, mais il s’avère que ses développeurs ont annoncé une version bêta publique de la nouvelle version, 0.60a, et les changements internes sont, disent-ils, “étendus”.

Surprise, eMule continue de fonctionner à pleine capacité

L’annonce officielle dans les forums Emule indique comment cette première bêta publique d’eMule 0.60a déjà il est disponible en versions 32 bits et 64 bits.

Il y a eu quelques tentatives précédentes pour publier des versions comme 0.50b en mai 2015, et certains Mods avec des fonctions supplémentaires sont également apparus, mais c’est la première fois que le développement grand public et stable fait un saut de version au cours des 10 dernières années, ce qui est clair lors de la consultation du site officiel du projet.

Il y a bien sûr eu beaucoup d’autres clients qui ont été développés et qui ont continué d’évoluer au fil du temps avec de nouvelles versions et qui tirent également parti du réseau eD2K (eDonkey Network), mais le client initial légendaire n’avait vu aucun changement pendant tout ce temps, et bien que le client ait continué à travailler pendant tout ce temps, une version renouvelée n’était pas attendue.

Les responsables de ce développement indiquent comment il y a un grand nombre de changements internes avec des «améliorations et optimisations de sécurité», mais aussi des changements tels que Prise en charge HTTPS pour télécharger le serveur.met ou nodes.dat utilisé par le programme. Les connexions sont également obscurcies et les parties des téléchargements qui ont été interrompues sont importées puis poursuivies.

EMule est peut-être passé à l’arrière-plan pour beaucoup, mais ce qui est clair, c’est qu’il était bien vivant, et cette nouvelle version en est le meilleur exemple.

