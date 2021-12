Comment Spider-Man et Loki sont connectés selon les écrivains Marvel

Le dernier jour de l’année est parfait pour se souvenir des meilleurs moments de 2021. Et le Univers cinématographique Marvel a eu un idéal : séries et films Ils sont venus exciter les fans et les laisser vouloir voir ce qui se passera dans les prochains mois. Parmi ces productions, distinguées notamment Spider-Man : Pas de chemin à la maison Oui Loki que, précisément, ils ont une union particulière que nous allons vous dire ici.

Ce ne sont pas des théories d’internautes, mais c’est le scénariste du dernier de la trilogie Spider-Man qui a expliqué cette connexion. Dans Avengers : Fin de partie, sorti en 2019 et disponible pour profiter à Disney +, se penche sur le thème des Infinity Gems. Mais, apparemment, il y a encore beaucoup à savoir. Ou du moins c’est comme ça qu’ils l’ont montré quand Loki a pris le Gemme de l’espace.

le multivers il est plus qu’installé. Loin de donner des spoilers, il faut savoir que ce concept tourne autour de l’intrigue de Spider-Man : Pas de chemin à la maison et celui qui continuera à se développer dans Docteur Strange dans le multivers de la folie. Rappelons que la fin de la série avec Tom Hiddleston a introduit un personnage crucial pour la suite de la saga que nous verrons sûrement dans la prochaine saison que prépare Marvel Studios.

Erik Sommers, l’un des scénaristes du film mettant en vedette Tom Holland, s’est entretenu avec The Wrap et a expliqué ce que ces deux productions ont en commun : « Quand la fin de Loki est arrivée, nous étions déjà sur cette voie. Nous pensons tous que cela aide vraiment. C’est génial, car cela montre qu’il y a des problèmes dans le multivers. Mais sans les événements de la série, ce qui est vu dans le film ne pourrait pas arriver ».

De même, le scénariste a déclaré : «Si certaines choses qui se passaient à Loki s’alignent en termes d’explosion de la chronologie et que c’est en même temps que le docteur Strange jette le sort dans Spider-Man: No Way Home, je ne sais pas. Bien que je sois sûr que ce sont les points de discussion de Marvel”. Et il conclut : « Nous étions conscients de beaucoup de choses différentes qui se produisaient, et nous pouvions nous appuyer sur cela, comment cela serait affecté par cela, mais en fin de compte, nous avions notre propre ours géant de l’histoire à combattre”.

