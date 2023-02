Le directeur de Last Dance de Magic Mike déclare que le film « livre toujours de la vapeur » sans contenu explicite

Le dernier versement attendu depuis huit ans dans le Magic Mike trilogie, La dernière danse de Magic Mikesortira en salles ce vendredi 10 février 2023. Après les deux derniers films, Channing Tatum reprendra son rôle de « Magic » Mike Lane, le strip-teaseur qui a rendu les femmes folles lorsqu’il est apparu pour la première fois à l’écran en 2012 dans Magic Mike. La nouvelle dans la franchise est Salma Hayek Pinault, qui a déjà donné son avis sur le film infusé de testostérone.





Le premier film a peut-être dû une partie de son succès au box-office de 167 millions de dollars à la quantité choquante de nudité masculine de stars tellement sexy, telles que Tatum, Alex Pettyfer et Matthew McConaughy. On les voit tous orner les plus petits strings et se déshabiller devant la caméra. Le deuxième film de la franchise a un peu atténué la nudité, mais nous ne dirions toujours pas que c’était pour les âmes sensibles. Maintenant, dans le dernier film, le réalisateur Steven Söderbergh dit qu’ils renoncent à la nudité. Pour clarifier, la danse sexy sera toujours très présente. Selon People, Soderbergh a le sentiment « qu’il est toujours aussi torride ». Le réalisateur explique son raisonnement derrière le choix,

« Pour moi, il s’agit sexy. Il ne s’agit pas de sexe en soi et de savoir si le film est explicite. Il n’y a pas de nudité dans [my 1998 film] Hors de vue. Il n’y a pas de nudité dans La dernière danse de Magic Mike. Il n’y a même pas de string, et pourtant, c’était notre envie de faire un film sexy. »

Soderbergh a ensuite défendu le choix et a donné un aperçu de ce que le film visait, en termes de « sexy »,

« Ce qui est sexy, c’est l’intimité et l’émotion authentique. Quelque chose qui semble vivant et électrique, et qui a un potentiel de vulnérabilité. Cela peut être sexy. »

Poursuivant son interview, le réalisateur a parlé de la radicalité de montrer de vraies relations à l’écran, où les gens « sont ensemble depuis 20 ans, et ils sont toujours l’un dans l’autre de cette façon », par opposition à l’attirance initiale, « c’est facile « , dit Soderbergh.





Channing Tatum dit qu’il veut La dernière danse de Magic Mike être le « Super Bowl du Stripping »

Malgré la nudité perdue, le film tourne toujours autour des strip-teaseuses, et si le casting masculin berce des hamacs bananes ou des pantalons complets, avec le précédent Intensifier star à la barre, ils sont tenus de livrer les mouvements de danse – ignorant cette fois où Tatum a failli tuer Salma Hayek dans un tour de danse qui a mal tourné.

Tatum avait plaisanté sur le fait de ne pas vouloir faire un autre film pour la franchise en février de l’année dernière, « Parce que je dois ressembler à ça », a-t-il déclaré après avoir vu une photo de lui torse nu du deuxième film. Depuis lors, Tatum est évidemment venu et a exprimé de grands désirs pour le film final en disant,

« Je veux que ce soit le Super Bowl du strip-tease. Je veux danser comme nous n’avons jamais pu le faire dans les deux autres films, car nous devions être honnêtes sur la réalité de ce monde, ce qui n’est pas génial dansant. »

À juste titre, La dernière danse de Magic Mike sera présenté en première le week-end du Super Bowl, donc pour toutes les femmes qui ne sont pas dans le « ballon de sport », rendez-vous au théâtre pour voir Channing Tatum se déshabiller.