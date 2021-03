Sky Rojo: c’est le personnage qui changera l’histoire dans la deuxième saison

Le 19 mars, Netflix a attiré un grand nombre de téléspectateurs grâce à la première de Ciel rouge. L’histoire de Coral et de ses deux hommes de main, Wendy et Gina s’échappant du bordel de Tenerife est déjà un succès et, par conséquent, le géant du streaming a rapidement confirmé une deuxième saison.

Le premier volet, qui se compose de huit chapitres, a exploré la vie des trois protagonistes et comment ils sont tombés dans le piège des tueur à gages qui travaillent pour le proxénète Roméo (Asier Etxeandía). Cependant, en raison des détails actuellement connus, l’histoire changera au cours de la deuxième saison.







Apparemment, en plus de continuer à compter sur Verónica Sánchez (Coral), Lali Espósito (Wendy) et Yany Prado (Gina), en Ciel rouge ils donneront plus pied aux personnages masculins: Moisés (Miguel Ángel Silvestre), Romeo et Christian (Enric Auquer). C’est que, aucun d’entre eux n’avait autant d’importance dans les huit premiers épisodes que d’être les méchants chassant trois femmes en quête de liberté.

Un de ceux qui aura le plus de pertinence et qui, avec son histoire, vous permettra de savoir pourquoi son comportement est celui de Christian. Après l’épisode dans lequel il tue un civil, l’interprète éblouit par sa performance puisqu’il précise très clairement que le passé de son personnage est ce qui l’affecte aujourd’hui.

Moisés et Christian dans Sky Rojo. Photo: (IMDB)



Tous les problèmes avec l’héroïne et avec son frère Moisés, surtout après avoir appris que c’est lui qui a tué son père, rendront la vie de Christian d’une grande importance pour l’intrigue. En fait, c’est le même acteur, Enric Auquer, qui a parlé de l’avenir de son personnage dans une interview avec Sensa Cine.

« Le personnage est mieux expliqué dans la deuxième saison, je pense qu’on lui donne beaucoup plus d’espace. Christian vit sa vie de manière incontrôlable et impulsive. Mais il entre dans le doute, en comprenant un peu le rapport avec son présent», A-t-il assuré. Et puis il a ajouté: «C’est un sociopathe total».

Quand est la première de la deuxième saison?

A cette occasion, Netflix n’a pas tardé à confirmer une deuxième saison depuis le succès qu’elle a récolté Ciel rouge Étant la série la plus regardée à ce jour, cela leur a donné l’espoir de continuer. D’après ce qu’ils ont rapporté, La suite de l’histoire a déjà été tournée et elle comportera également huit chapitres et, bien que la date de sortie soit encore inconnue, depuis la plate-forme, ils ont assuré qu’ils arriveraient tout au long de 2022.