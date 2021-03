Le faucon et le soldat de l’hiver: qui est le nouveau personnage

Les fans de l’univers cinématographique Marvel n’étaient pas désespérés après avoir regardé Avengers: fin de partie. Est-ce que le plus grand studio d’Hollywood a décidé de continuer avec l’histoire de chaque personnage, mais cette fois séparément et, récemment, ils ont sorti Le faucon et le soldat de l’hiver.

Le 19 mars, le premier épisode de l’histoire de Bucky Barnes et Sam Wilson est arrivé sur Disney +, la plateforme de streaming à laquelle l’UCM est associé. Montrant Un produit Marvel typique, ce premier opus était plein d’effets spéciaux, d’action et de reflets., mais même ainsi, le public n’était pas très satisfait.







La colère des fans est venue à la fin, lorsque le gouvernement des États-Unis a trahi la confiance de Sam, mieux connu sous le nom de Falcon, et a donné le bouclier de Captain America à un autre personnage qui sera désormais celui qui portera le nom du premier vengeur. . L’illusion de Falcon était que le symbole mythique de son ami, Steve Rogers, serait exposé dans le musée du héros, mais il ne pouvait pas l’obtenir.

Qui est le nouveau Captain America et quand apparaîtra-t-il?

Aussi nouveau que cela puisse paraître à ceux qui n’ont vu que les films, les fans des bandes dessinées de Stan Lee reconnaîtront ce Captain America comme John Walker, qui a remplacé le vrai Steve Rogers pendant longtemps. Sa première apparition a eu lieu dans les années quatre-vingt, où il était un supervillain avec le nom de Super Patriot, bien au contraire, le vrai Capi.

Ce sera à partir du deuxième chapitre de Le faucon et le soldat de l’hiver quand le nouveau capitaine apparaît officiellement. Dans la série, il est susceptible de jouer le même rôle que dans la bande dessinée: un patriote extrémiste qui fait tout ce que le gouvernement lui dit de faire sans faire de bruit. Et, apparemment, il affrontera également les deux protagonistes et, bien que cela n’en ait pas l’air, c’est un adversaire terrifiant: expert en combat, super force, agilité et réflexes.

Calendrier des prochains chapitres de Le faucon et le soldat de l’hiver:

C’est une sorte de particularité pour Disney + de publier les chapitres de sa série une fois par semaine. Cela signifie que, pendant des mois, ils parlent purement et exclusivement de leurs productions, donc avec cette nouvelle histoire Marvel, ils ne pourraient pas faire quelque chose de différent.

Premier épisode: 19 mars 2021

Deuxième épisode: 26 mars 2021

Troisième épisode: 2 avril 2021

Quatrième épisode: 9 avril 2021

Cinquième épisode: 16 avril 2021

Sixième épisode: 23 avril 2021