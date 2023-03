Combien de saisons aura la série « The Last of Us » sur HBO Max ?

La première saison de la série « Le dernier d’entre nous » a pris fin dimanche dernier, le 12 mars, avec une neuvième épisode chargé de moments choquants, comme lui apparition en camée de l’actrice Ashley Johnson Quoi confirmerait quelques théories sur l’immunité d’Ellie.

Ainsi, tout semble être prêt pour la deuxième saison de l’émission, qui mettra également en vedette Pierre Pascal et Bella Ramsey. De plus, pour le plus grand plaisir de nombreux fans, il a été révélé que l’histoire ne s’arrêterait pas là.

Voulez-vous savoir combien de saisons il aura? la série HBO Max? Voici ce que les créateurs avaient à dire Craig Mazin et Neil Druckman sur l’avenir du programme.

La série « The Last of Us » est l’une des plus célèbres au monde (Photo : HBO)

« THE LAST OF US » VA-T-IL SE TERMINER DANS SA DEUXIÈME SAISON ?

La réponse courte est non. A travers une interview accordée à GQ, les showrunners de la série ont confirmé que les faits du jeu vidéo « Le dernier d’entre nous – Partie II » (2020) ils ne vont pas se développer en une seule saison.

Il parait, Mazin et Druckmann chercherait à approfondir développement de leurs personnages et prêter plus d’attention à certaines scènes cruciales. En ce sens, il est probable que l’apparition de Abby Anderson et les conséquences de leurs actes Joel et Ellie doivent être traitées dans plus d’un chapitre.

La série « The Last of Us » aura plus de deux saisons (Photo : HBO)

COMBIEN DE SAISONS « THE LAST OF US » AURA-T-IL ?

Le nombre exact de saisons qu’il aura n’a pas encore été confirmé. « Le dernier d’entre nous »mais on sait que il y en aura au moins trois. Ainsi, selon Neil Druckmanil sera passionnant de voir l’histoire du projet de Le chien méchant de retour sur les écrans.

« Certaines des choses qui m’excitent le plus [en la segunda parte] ce sont les changements dont nous avons discuté et voir l’histoire reprendre vie dans cette autre version. Je pense que c’est excitant parce que cela s’appuie sur ces sentiments que vous avez eus du jeu, vraiment dans une large mesure, d’une nouvelle manière.« , il a déclaré.

Il convient de noter qu’il n’y a pas de déclaration officielle de la part de HBO à propos de la troisième tranche, mais on ne doute pas qu’ils soutiendront la proposition narrative des créateurs, vu le succès du show.

Bella Ramsey dans le rôle d’Ellie dans le final de la première saison de « The Last of Us » (Photo : HBO)

L’OBJECTIF DES CRÉATEURS POUR LES PROCHAINES SAISONS

Mazin et Druckmann ils ont avoué qu’ils se sentaient beaucoup plus à l’aise avec le processus d’écriture des prochaines saisons et ont admis que leur objectif principal restera le même : offrir un spectacle qui rend les fans heureux.

« Il y aura des choses qui seront différentes et il y aura des choses qui seront identiques. Il y a des choses qui vont être ajoutées et enrichies. Il y a des choses qui vont changer (…) On ne peut pas contenter tout le monde, mais Nous avons rendu beaucoup de gens heureux et c’est notre intention, de le faire à nouveau”il a souligné mazin.

COMMENT VOIR « THE LAST OF US » ?

« Le dernier d’entre nous » Il est sorti le dimanche 15 janvier 2023. Actuellement, vous pouvez voir tous les épisodes de sa première saison sur la plateforme de streaming HBO Max. Vous n’avez besoin que d’un abonnement au service pour en profiter.