Soapbox: La merde de câbles du PSVR m’a découragée

J’adore PlayStation VR, Je fais vraiment. Je suis très fier de la façon dont nous avons couvert le système sur Pousser le carré au cours des années; J’aimerais penser que nous étions l’une des meilleures sources de jeux en réalité virtuelle à son apogée. Toute l’excitation entourant le PSVR de nouvelle génération m’a donné envie de revenir et de terminer la douzaine de titres que j’ai manqués – Paper Beast (gratuit dans le cadre de Play At Home)! Iron Man VR de Marvel! Déraciné! La salle VR! Fouet de pistolet! – mais je ne peux tout simplement pas me résoudre à brancher le casque.

Je me sens mal parce que je sais que je suis paresseux, mais depuis que j’ai rangé ma PlayStation 4, j’ai eu une relation compliquée avec le PSVR pour dire le moins. J’avais l’habitude d’avoir la boîte de dérivation du casque attaché tout le temps, car mon téléviseur précédent était un vieux panneau 1080p; depuis que je suis passé à 4K, j’ai laissé la boîte de dérivation déconnectée, car je suis assez malheureux pour posséder l’itération d’origine du casque qui a supprimé le support HDR.

J’ai récemment tout reconnecté sur ma PS5 pour tester l’excellent mode de réalité virtuelle d’Hitman 3, et même si je me rends compte que je risque de paraître hyperbolique, c’était un cauchemar. J’ai dû déterrer ma caméra PS, puis la connecter à l’adaptateur requis pour la console Sony de nouvelle génération; J’ai dû passer au crible trois générations de câbles de chargement USB PlayStation pour alimenter mon Mouvement PS des baguettes, que Hitman 3 n’a même pas utilisées à la fin; J’avais un enchevêtrement de câbles allant de la boîte de dérivation à ma télévision et à nouveau dans ma console – c’était mental.

J’ai vraiment apprécié mon temps à jouer à Hitman 3 avec PSVR; Je pense que le jeu fonctionne très bien en réalité virtuelle. Mais je suis assis ici maintenant, impatient de jouer à Iron Man VR de Marvel – et je ne peux tout simplement pas me résoudre à le faire. Si je suis honnête avec moi-même, si je supprime l’exagération, je sais que je regarde environ dix minutes de temps de «branchement» – ce n’est rien de vraiment, moins de temps qu’il n’en faut pour écrire cet article. Mais pour autant que je veuille jouer le titre et que je sache que je l’apprécierai quand il sera sous tension, je n’ai tout simplement pas assez de volonté pour le mener à bien.

C’est l’une des raisons pour lesquelles je suis si enthousiasmé par le PSVR de nouvelle génération: Sony a dit qu’il fonctionnerait avec un seul câble, et cela change honnêtement la donne en ce qui me concerne. Je sais que beaucoup de gens voulaient le sans fil, et je comprends vraiment cela, mais si je pouvais simplement brancher un seul cordon à l’avant de ma console, je ne ruminerais probablement pas autant que je le suis sur PSVR; J’aurais probablement déjà travaillé sur tout mon backlog de réalité virtuelle.

Je pense que je vais devoir mettre de côté quelques semaines pour jouer à tous les titres PSVR restants de mon catalogue avant de le ranger pour de bon. Je suis triste de ne pas pouvoir sauter dans Beat Saber quand je veux, mais la configuration n’est tout simplement pas réaliste pour le moment. Les spaghettis de câbles étaient ridicules au lancement; J’y repense quelques années plus tard et je ne sais vraiment pas comment j’ai pu y faire face. Sony vante peut-être des tonnes de nouvelles technologies avec son casque de nouvelle génération, mais ce câble unique est la chose la plus importante pour moi.

Quelle est votre relation avec le PSVR à ce stade? Le casque est-il toujours branché? Avez-vous déjà évolué ou l’utilisez-vous quotidiennement? Entrez une réalité différente dans la section commentaires ci-dessous.