Gossip Girl: Qu’est-il arrivé à la vie de Chuck Bass?

Il existe de nombreuses séries qui ont réussi à marquer les adolescents et à rester, au fil du temps, dans la mémoire collective, mais sans aucun doute, celle qui s’est complètement démarquée était Une fille bavarde. Diffusé entre 2007 et 2012, ce drame de la haute société de Manhattan reste un favori, et a en effet encore laissé un trou dans le cœur des fans.

Une fille bavarde a concentré son histoire sur sept jeunes, cinq de Manhattan et deux de Brooklyn. Avec un style hors du commun en matière de mode, il a également montré comment on la vivait au début de l'ère de la communication chez les adolescents puisque, l'un d'entre eux, a lancé un blog où il raconte tous les secrets de ses compagnons aussi intimes soient-ils.







Cependant, au-delà de Blair Waldorf, Nate Archibald, Dan, Jenny ou Serena, qui ont réussi à gagner le cœur de tous les fans, il y avait le froid et sans âme Chuck Bass. Dans les premiers chapitres de Une fille bavarde, le garçon de 17 ans qui est l’héritier légitime de l’une des plus grandes fortunes de Manhattan est présenté comme un être vaniteux et méprisable, mais à travers l’histoire, son caractère change complètement.

Ed Westwick comme Chuck Bass. Photo: (IMDB)



Et c’est précisément quand il est tombé amoureux de Blair Waldorf que la transformation de l’odieux Chuck a commencé. Malgré sa manie d’être distant et inapte à avoir une relation sérieuse, il découvre peu à peu que la femme de sa vie n’en est qu’une et que même avec la plus grande fortune, il ne pourra pas l’acheter.

Qui est Chuck Bass?

Ce personnage fictif a été joué, tout au long des six saisons, par l’acteur Ed Westwick. Né le 27 juin 1987 en Angleterre, il travaille également comme musicien et, malgré le fait qu’il soit actuellement absent de l’industrie, il a également fait des parts dans Wicked City, Snatch et or blanc, trois projets sans grand succès, mais au moins le dernier peut être revu sur Netflix.

Pourtant, même si c’est déjà oublié pour le petit écran, Ed Westwick est un personnage très actif sur les réseaux sociaux. A travers son compte Instagram, le multiforme ne cesse de montrer sa vie pleine de luxe, tout à fait dans le style de Chuck Bass. Avec sa petite amie, l’influenceuse sud-africaine Tamara Francesconi vit un voyage dans des endroits excentriques comme la Grèce, l’Italie, les Maldives, l’Afrique du Sud et un autre pays.

Malgré le fait que Westwick n’ait pas mis le smoking impeccable caractéristique de Chuck Bass, sa vie d’hôtel en hôtel et dans les lieux paradisiaques déjà mentionnés, donne un indice que le personnage qui l’a catapulté à la renommée internationale n’a pas encore émergé. Give Your Heart . Quoi qu’il en soit, l’acteur a dit plus d’une fois qu’il ne ferait pas partie de Une fille bavarde, même pas lors du redémarrage.