QUIZ: Pouvez-vous marquer 9/10 dans ce quiz Wizards of Waverly Place? Image: Disney Channel, Craig Sjodin / Disney Channel via Getty Images

Ce quiz est destiné aux membres honoraires de la famille Russo uniquement.

Il va sans dire que les Sorciers de Waverly Place est l’une des émissions Disney Channel les plus emblématiques de tous les temps. Non seulement une génération entière est tombée amoureuse d’Alex, Justin et Max Russo, mais ils sont également tombés amoureux des stars qui les ont joués. Il est difficile d’imaginer un monde sans Selena Gomez, David Henrie, Jake T. Austin et le reste de la distribution de l’ensemble bien-aimée.

LIRE LA SUITE: Selena Gomez dit qu’elle jouerait à «1000%» la vedette lors d’un redémarrage de Wizards of Waverly Place

Mais à quel point vous souvenez-vous des Wizards of Waverly Place? L’avez-vous regardé depuis le tout début? Pouvez-vous toujours nommer chacun des intérêts amoureux d’Alex, Justin et Max? Connaissez-vous la chanson thème par cœur? Il n’y a qu’une seule façon de le savoir et c’est en prenant notre les Sorciers de Waverly Place quiz. Score 9/10 ou plus et vous êtes officiellement un expert.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂