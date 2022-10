Date de sortie de l’épisode 9 de Zatima, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens recherchent la date de sortie de l’épisode 9 de Zatima. Après avoir regardé tous les épisodes publiés, les fans de cette série sont maintenant plus impatients de savoir ce qui se passera ensuite dans le prochain épisode. Nous sommes donc ici avec ce guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous partagerons tous les détails concernant la date de sortie de l’épisode 9 de Zatima. En dehors de cela, nous partagerons ici toutes les informations utiles sur cette série, telles que Où la regarder, la liste des épisodes, les informations sur la distribution et bien plus encore. Alors, sans plus tarder, informons-nous de toutes ces choses.

C’est une série télévisée dramatique américaine créée par Tyler Perry. Le premier épisode de cette émission est sorti le 22 septembre 2022 et après la sortie, cette série a réussi à gagner beaucoup de popularité non seulement aux États-Unis mais aussi dans de nombreux autres pays.

L’histoire de cette série tourne autour de Zac et Fatima alors qu’ils naviguent dans les hauts et les bas de leur relation. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder ses épisodes, vous deviendrez plus excité de savoir ce qui va se passer dans le prochain épisode. Après avoir regardé tous les épisodes, les fans de cette série recherchent la date de sortie de l’épisode 9 de Zatima. Alors laissez-nous savoir à ce sujet dans le paragraphe ci-dessous.

Date de sortie de l’épisode 9 de Zatima

Enfin, nous allons révéler ici la date de sortie de l’épisode 9 de Zatima. Dans cette saison, il n’y a que 8 épisodes et pour le prochain épisode, vous devrez attendre la prochaine saison de cette émission. S’il y aura une annonce officielle concernant la prochaine saison de cette série, nous vous en informerons ici dès que possible.

Où regarder Zatima ?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur Bet+ et c’est le réseau officiel de cette série. Si vous avez manqué l’un des épisodes précédents de cette série, nous vous suggérons à tous d’aller le regarder en premier. La disponibilité de cette série wikk varie également selon votre région.

Liste des épisodes

Maintenant, nous allons partager ici la liste des épisodes de cette saison.

Un nouveau chapitre

L’eau sous le pont

Hors limites

Dire la vérité

L’élément de surprise

Couper les liens

Problème à la maison

À propos d’hier soir

Liste des acteurs

Voici maintenant la liste des acteurs de cette émission.

DeVale Ellis comme Zachary

Crystal Renee Hayslett dans le rôle de Fatima Wilson

Cameron Fuller comme Nathan

Remington Hoffman comme Bryce

Nzinga Imani comme Angela

Jasmin Brown comme Deja

Guyviaud Joseph comme Tony

Danielle LaRoach comme Belinda

Le dernier mot

Nous concluons cet article avec l’espoir que vous avez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 9 de Zatima, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 9 de Zatima dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

