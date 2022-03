Tous les détails de la saison 5 d’Elite une semaine après la première

NETFLIX

La série espagnole Netflix reviendra avec un nouvel opus. Découvrez de quoi il s’agira, qui seront les membres de son casting et quand vous pourrez le voir en streaming.

©NetflixElite lancera sa cinquième saison en streaming.

Une nouvelle saison de Élite est sur le point d’arriver Netflix et les fidèles fans de fiction espagnole pour adolescents ont hâte de voir les nouveaux épisodes. Il s’agit de cinquième versementdans lequel les personnages classiques accueilleront de nouveaux étudiants aussi intéressés par les fêtes, les scandales et les histoires de crime que l’intrigue de Carlos Montero et Dario Madrona nous y sommes habitués. Passez en revue tout ce que vous devez savoir!

+ Ce que vous devez savoir avant Elite 5

– Qu’est-ce qu’il serait?

Attention aux spoilers ! La quatrième partie a culminé lorsque, après la fête du Nouvel An, la mort de armement apparaît comme la plus grande menace pour tous. De cette façon, les étudiants de Las Encinas devront faire face aux conséquences : Samuel et Ari Ils devraient prendre soin de leur romance Philippe devra répondre de l’accusation d’abus sexuel, Omar essayer de surmonter l’absence de marche et Rébecca Vous devrez garder le plus grand des secrets.

– Quels sont les acteurs qui ne le seront pas ?

Comme à chaque saison, certains acteurs ont dit au revoir à Élite. Cette fois, le tour était Miguel Bernardeau (Guzman) et Arón Piper (Ander). Le premier travaille sur la série 1899 sur Netflix, ainsi que sur La dernière, une production Disney+ dans laquelle il collaborera avec sa compagne Aitana. De même, Piper tourne un film réalisé par Luis Tosar, en plus de continuer à être impliqué à 100% dans l’industrie de la musique.

– Comment est le nouveau casting ?

De nouveaux visages viendront au casting de Élite. L’un d’eux sera l’Argentine Valentina Zenere, qui donnera vie à Isadora, une jeune fille de la classe supérieure qui aime les fêtes. De même, l’acteur brésilien André Lamoglia, qui jouera Iván, fils du meilleur footballeur du monde. Enfin ça viendra adam norouqui incarnera Bilal, un jeune homme qui rendra difficile la relation entre Omar et Samuel.

– Quelle est la date de sortie ?

Avec une bande-annonce et des avancées publiées sur ses chaînes officielles, la production Elite a annoncé la date de sortie du cinquième volet pour le prochain vendredi 8 avril. La saison sera composée de huit épisodes qui seront disponibles sur Netflix dans le monde. Y aura-t-il un sixième épisode ? La réponse est oui. Le N rouge confirme que l’histoire va continuer avec les ajouts de Álvaro de Juana, Carmen Arrufat, Ana Bokesa, Alex Pastrana et Ander Puig.

