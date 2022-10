Fin expliquée de « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » : la véritable identité de Sauron, l’Étranger et plus encore

La première saison de la série « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » a pris fin jeudi dernier, le 13 octobre. R) Oui, Production vidéo Amazon Prime basé sur JRR Tolkien Livres, clôturé la première partie de son histoire par un chapitre passionnant.

En ce sens, la fiction intitulée dans sa langue d’origine comme « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » et créé par Patrick McKay et John D. Payne nous a révélé, enfin, l’identité du méchant Sauron.

ATTENTION SPOILERS. Si après avoir regardé l’épisode, il vous restait des questions, cette note est pour vous. Ensuite, découvrez ce que fin expliquée (fin expliquée) de la série Amazon Prime Vidéo « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir ».

FIN EXPLIQUÉE DE « LE SEIGNEUR DES ANNEAUX : LES ANNEAUX DE POUVOIR »

1. Qui est « L’Étranger » ?

Le dernier chapitre commence par « L’étranger », le caractère particulier de la série. Il a été retrouvé par les trois mystérieux magiciens apparus dans les derniers épisodes de la production. En le trouvant, ils lui disent « tu es le seigneur sauron”.

Les téléspectateurs pouvaient imaginer que, finalement, la véritable identité de la main droite de Morgoth. Cependant, le personnage refuse d’accepter ce destin quand Nori Brandyfoot (Nori Brandipie) Il dit: « Vous seul pouvez montrer ce que vous êtes. Vous décidez par ce que vous faites. Tu es venu m’aider, je le sais. ».

« The Stranger » et sa rencontre avec les trois mystérieuses sorcières dans « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » (Photo : Amazon Studios)

Ensuite, « L’étranger » déclare qu’il est « bon » et attaque le trio. Ils perdent immédiatement leur forme anthropomorphe et se transforment en une sorte de papillon. Il convient de mentionner qu’avant la bataille, Tsadok Il a été grièvement blessé et est décédé quelques instants plus tard.

Après ces événements, « L’étranger » suivre son chemin avec Nori, qui dit au revoir à sa famille pour l’accompagner. Elle dit aussi à son amie que les sorcières l’appelaient « Ishtar”. Il lui dit que c’est un terme qui signifie « Sage » ou « Magicien ».

Nori Brandyfoot dit au revoir à sa famille dans « Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir » (Photo : Amazon Studios)

De cette façon, tout semble indiquer que cette figure mystérieuse est la bien-aimée Gandalf, personnage célèbre de la franchise. La confirmation est beaucoup plus claire après avoir déclaré « En cas de doute, suivez toujours votre nez »la même chose qu’il a dit Frodon selon « La communauté de l’anneau ».

Gandalf serait « L’Étranger » de « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » (Photo : Amazon Studios)

2. L’arrivée de la reine Miriel et d’Elendil à Númenor

La santé du roi se détériorant notoirement, Pharason il ordonne à ses apprentis de dessiner un portrait du souverain en hommage. L’un d’eux est oreillela fille de Elendil.

Étant seul avec le monarque, il l’avertit du danger que tout le monde court et lui montre une porte secrète. En y entrant, la jeune fille trouve le Palantir et le découvre.

Plus tard, miriel Oui Elendil ils arrivent à Numénor. La reine avait dit à son fidèle serviteur qu’elle pouvait prendre quelques jours de congé en raison du décès actuel de son fils. Isildur. Cependant, bientôt ce sera elle qui sera en deuil, car la ville les reçoit avec des bougies noires : le roi est mort.

La reine Miriel et Elendil arrivent à Númenor dans « Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir » (Photo : Amazon Studios)

3. La révélation de l’identité de Sauron

Vers la fin du neuvième chapitre de la série, et après des semaines de spéculations sur les réseaux sociaux, nous avons découvert que sauronen fait, avait été devant nous tout ce temps.

Il est ainsi révélé que c’est Halbrandle personnage qui Galadriel rencontré et sauvé dans le Mers du Sud. Comme on le sait, au cours du Second Age, sauron il avait la capacité de se métamorphoser et de se déguiser en homme mortel pour répondre à ses besoins. C’était l’un de ces cas.

Halbrand est l’identité secrète de Sauron dans « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » (Photo : Amazon Studios)

Il noue une relation immédiate avec celebrimborqui cherchait à maximiser l’utilisation de mithril et sauver son peuple. Halbrandde cette manière, suggère de le mélanger avec d’autres matériaux et d’obtenir des alliages qui vous aideront dans vos projets.

Contre cela, Galadriel méfiant des véritables intentions de son invité et entreprend d’enquêter sur la lignée de l’héritier du Terres du Sud. En ce sens, découvrez la grande vérité : il n’y a pas de roi de ces territoirescar le dernier souverain est mort sans laisser de descendance il y a des centaines d’années.

Galadriel et Celebrimbor dans le dernier chapitre de la première saison de « Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir » (Photo : Amazon Studios)

L’elfe fait face Halbrand et exige qu’il révèle sa véritable identité. En l’écoutant, il indique : « Je suis éveillé depuis avant de rompre le premier silence. Depuis ce temps, j’ai eu beaucoup de noms. ».

Lorsque Galadriel tente de l’attaquer, le méchant entre dans son esprit et lui suggère de devenir sa reine, lui montrant un reflet des deux dans l’eau. En refusant, il amène la jeune femme à remettre en question ses décisions : « Qu’est-ce que les elfes vont faire quand vous leur direz que nous avons été alliés, que sauron est vivant grâce à vous ?.

Halbrand se révèle être Sauron et propose à Galadriel d’être sa reine, tandis que leurs silhouettes se reflètent dans l’eau. Scène de « Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir » (Photo : Amazon Studios)

Il tente alors de la tuer, lui faisant croire qu’elle se noie. Elrond est celui qui la sauve et elle part à sa recherche celebrimborqui demande la création de trois anneauxun nombre qui cherche l’équilibre.

Pour cela, notre protagoniste doit faire fondre le poignard que son frère lui a donné. Pendant que cela se passait, Elrond trouvez le rouleau avec la vérité sur les descendants du roi du sud. Enfin, les trois anneaux de pouvoir sont créés.

Les trois anneaux de pouvoir (Photo : Amazon Studios)

Dans la dernière scène, on voit Halbrand (à présent sauron) arriver à Mordor. Ainsi, ils laissent la fin ouverte pour la deuxième saison de la production.

Le Mordor se reflète dans l’un des yeux de Sauron, anciennement connu sous le nom de Halbrand (Photo : Amazon Studios)

LE GÉNÉRIQUE DE FIN DE SAISON DE « LE SEIGNEUR DES ANNEAUX : LES ANNEAUX DU POUVOIR »

Pendant le générique de la finale de la saison, la chanson écrite par l’auteur est entendue JRR Tolikien dans « Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau ».

« Trois anneaux pour les rois elfiques sous le ciel.

Sept pour les seigneurs nains dans des palais de pierre.

Neuf pour les hommes mortels condamnés à mourir.

Un pour le Seigneur des Ténèbres, sur le trône des ténèbres

au Pays du Mordor où se trouvent les Ombres.

Un anneau pour les gouverner tous. Un anneau pour les trouver,

Un anneau pour les attirer tous et les lier dans les ténèbres

Au pays du Mordor où se trouvent les ombres. »