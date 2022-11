Date de sortie de l’épisode 2 de Dragula Titans, compte à rebours aux États-Unis, au Canada et en Australie

Récemment, de nombreuses personnes sont curieuses de connaître la date de sortie de l’épisode 2 de Dragula Titans. Tous les fans brûlent actuellement Internet car la série est très populaire dans différentes régions du monde. Nous sommes donc enfin ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous essaierons de mettre tous les détails comme la date de sortie de l’épisode 2 de Dragula Titans, où regarder cette série, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore. Nous vous recommanderons donc à tous de lire cet article jusqu’à la fin et vous y trouverez tous les détails.

Il s’agit d’une émission de télé-réalité américaine et cette émission a été créée par The Boulet Brothers et réalisée par Nathan Noyes. Au cas où vous ne le sauriez pas, il s’agit d’une édition dérivée de Dragula des frères Boulet et présente d’anciens concurrents. Le premier épisode de cette émission est sorti le 25 octobre 2022 et en quelques jours seulement, il a réussi à attirer l’attention de nombreuses personnes de différents pays.

Comme vous le savez, il s’agit d’une émission de télé-réalité, alors ici, les concurrents participent à un grand championnat d’art drag et de défis physiques pour un grand prix de 100 000 €. Ce spectacle est jugé par les frères Boulet. Après avoir regardé son premier épisode, les fans recherchent maintenant la date de sortie de l’épisode 2 de Dragula Titans. Alors, sans plus tarder, informez-vous-en dans le paragraphe ci-dessous.

Date de sortie de l’épisode 2 de Dragula Titans

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 2 de Dragula Titans. L’épisode 2 sortira le 1er novembre 2022. Donc, si vous êtes impatient de le regarder, vous pourrez le regarder très bientôt. Comme vous pouvez le constater, votre attente va enfin se terminer très bientôt.

Liste des acteurs

Voici maintenant la liste des acteurs de cette émission.

Abhora

Astrud Aurélia

Erika Klash

Éva Destruction

HoSo Terra Toma

Kendra Onixxx

Koco Caïn

Mélissa Befierce

Victoria Noir

Iovska

Où diffuser Dragula Titans?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur Shudder. Il s’agit d’une plate-forme multimédia payante, vous pouvez donc regarder son épisode précédent à tout moment. Pour regarder cette émission ici, vous devrez d’abord acheter l’abonnement. La disponibilité de cette série variera également selon votre région.

Le dernier mot

Enfin, nous allons terminer ici cet article et nous espérons vraiment que vous avez toutes vos réponses concernant la dernière date de sortie de l’épisode 2 de Dragula Titans, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Nous vous proposerons donc juste ici de marquer la date. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 2 de Dragula Titans, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

