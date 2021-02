Dans les sections précédentes de ce guide, nous avons couvert Comment trouver le coffre Morningstar et le Guider et Solutions pour les ordres de Graymarrow. Dans cette section du guide, nous expliquerons comment trouver le lieu de repos de Graymarrow. Nous allons également expliquer comment utiliser le crâne du capitaine Douglas et le calice de la résurrection pour ramener Graymarrow et le vaincre!

Mer des voleurs | La vengeance du grand conte Morningstar | Comment trouver et vaincre Graymarrow

Si vous suivez l’histoire, vous ressentirez sans aucun doute un sentiment de vengeance contre Graymarrow pour sa soudaine embuscade contre Eli, Dinger et Fontaine dans le précédent Tall Tale. Pourtant, Avant que nous commencions étancher cette soif de vengeance – pour compléter cette section du guide, vous devrez avoir obtenu le coffre Morningstar, le crâne du capitaine Douglas et le calice de la résurrection. Si vous n’avez pas terminé ces trois parties du Tall Tale, vous pouvez trouver les liens vers eux ci-dessous. Sinon, ce serait le moment idéal pour utiliser notre guide des journaux cachés, également énumérés ci-dessous.

Maintenant que vous avez obtenu le crâne et le calice, il est temps de déchiffrer exactement où se trouve le dernier lieu de repos de Graymarrow. Le jeu choisit différentes îles, vous devrez donc apprendre comment exactement pour savoir lequel il s’agit.

Première étape: localiser le dernier lieu de repos de Graymarrow

Pour cette partie du guide, vous devrez vous référer au livre de quêtes. Après avoir trouvé les Ordres de Graymarrow sur chaque île, vous verrez que, avec son code, une note de sa part sera ajoutée au livre. Ce que vous recherchez dans ces notes, c’est quand il mentionne une seule lettre ou un chiffre.

Il mentionnera la lettre unique et le numéro dans deux notes séparées, ce qui signifie que vous devrez obtenir ses deux ordres pour obtenir le puzzle complet. Il le mentionnera généralement sous une forme similaire à l’une des options de la liste ci-dessous.

Je prendrai mon repos à [letter] ou [number].

ou [letter] ou [number] sera mon lieu de repos.

Si vous avez terminé la section précédente du guide, vous devriez déjà avoir les deux Ordres de Graymarrow dans votre livre de quêtes. Jetez un œil à sa note et déterminez la lettre et le numéro qu’il mentionne. Lorsque vous les avez, vous réaliserez probablement que ce sont références à un bloc de carte sur le Mer des voleurs carte. Accédez à votre vaisseau pour déterminer vers quelle île vous vous dirigez et assurez-vous que vous êtes bien approvisionné pour une bataille terrestre.

Si vous ne souhaitez pas utiliser votre carte, vous pouvez déterminer votre destination dans la liste ci-dessous. Faites simplement correspondre votre lettre et votre numéro avec l’option correspondante.

H6: Cannon Cove

M4 / M5: Ancienne île fidèle

Q3: Arche du maraudeur

F12: Refuge du vagabond

O11: Les mâts tordus

R12 / R13: La chute de Kraken

Deuxième étape: ressusciter Graymarrow

Une fois que vous avez déterminé le dernier lieu de repos de Graymarrow et que vous avez atteint l’île, il est temps de le ressusciter. Sur l’île, vous rechercherez les autels rituels comme celui montré dans l’image ci-dessus. Apportez le crâne et le calice à l’autel et placez-les sur leurs plates-formes désignées. Une cinématique dans le jeu se produira et Graymarrow se lèvera! Si vous ne parvenez pas à localiser les autels rituels, vous pouvez utiliser le guide et les images ci-dessous.

Avant de le ressusciter, nous vous recommandons vivement de lire la troisième étape ci-dessous. Il fournit des conseils et des suggestions utiles pour rendre la bataille rapide et facile.

Autel rituel d’automne de Kraken

L’autel sur la chute de Kraken est sur le côté est, légèrement au nord du centre. Vous pouvez le trouver à côté de quelques petits points de repère sur la plage, au pied d’une grande formation rocheuse.

Autel rituel de Lone Cove

L’autel sur Lone Cove est sur le point mort de l’île. Vous pouvez le trouver à côté de quelques tombes en lambeaux.

Autel rituel de l’arche du maraudeur

L’autel sur l’arche du maraudeur se trouve sur la plage est. Vous verrez une structure en bois qui ressemble à un fort. Vous pouvez y trouver l’autel.

Ancien autel rituel de l’île fidèle

L’autel de l’île Old Faithful se trouve sur l’un des niveaux supérieurs, dans un fort squelette. Si vous avez fait le destin du grand conte Morningstar, vous reconnaîtrez ce fort squelette comme l’endroit où Eli a été tué.

Autel rituel des mâts tordus

L’autel sur les mâts tordus est au niveau le plus bas. Vous le trouverez sur la moitié ouest de la bande de terre entre les deux flèches.

Autel rituel du refuge du vagabond

L’autel du refuge du vagabond se trouve dans la moitié sud de l’île. Vous devriez y avoir un accès facile si vous vous garez sur la rive ouest et que vous montez la colline.

Troisième étape: vaincre Graymarrow

Le combat avec Graymarrow ressemble beaucoup au combat avec Briggsy. Il a un mouvement similaire et suit un schéma similaire à elle, et est tout aussi ennuyeux à vaincre, sinon plus. Vous pouvez trouver ci-dessous pour voir quel type de stratégie il utilisera, ainsi que quel type de stratégie vous devriez utiliser.

Stratégie de Graymarrow

Armes: Il bascule entre le pistolet, Tromblon et Cutlass en fonction de la distance de sa cible.

Il bascule entre le pistolet, Tromblon et Cutlass en fonction de la distance de sa cible. Attaque stomp: Il s’agit d’une attaque aux dégâts élevés où il soulève deux coffres et les claque ensemble. Tous les joueurs à proximité sont repoussés en l’air. Plus vous êtes proche lorsqu’il utilise cette attaque, plus elle inflige de dégâts. Vous pouvez recevoir des dégâts de chute lorsqu’il utilise cette attaque.

Il s’agit d’une attaque aux dégâts élevés où il soulève deux coffres et les claque ensemble. Tous les joueurs à proximité sont repoussés en l’air. Plus vous êtes proche lorsqu’il utilise cette attaque, plus elle inflige de dégâts. Vous pouvez recevoir des dégâts de chute lorsqu’il utilise cette attaque. Recrutements: Graymarrow invoquera occasionnellement des renforts squelettes pour vous empêcher de l’attaquer.

Graymarrow invoquera occasionnellement des renforts squelettes pour vous empêcher de l’attaquer. Téléportation: Graymarrow sortira un crâne et exécutera un sort. Il disparaît ensuite dans le sol et réapparaît peu après dans un autre endroit proche de l’original.

Stratégies et astuces des joueurs

Santé de Graymarrow: La santé de Graymarrow varie en fonction du type de navire que vous utilisez. Si vous vous approchez de lui avec un Sloop, sa santé sera nettement inférieure à ce qu’elle serait si vous l’abordiez avec un galion.

La santé de Graymarrow varie en fonction du type de navire que vous utilisez. Si vous vous approchez de lui avec un Sloop, sa santé sera nettement inférieure à ce qu’elle serait si vous l’abordiez avec un galion. Canons de navire: Les canons de votre vaisseau font des dégâts importants si vous pouvez le frapper! Le pouvoir de téléportation peut parfois rendre les choses difficiles. Pourtant, si vous continuez à tirer des boulets de canon sur lui, vous pouvez faire un court travail de cette bataille.

Les canons de votre vaisseau font des dégâts importants si vous pouvez le frapper! Le pouvoir de téléportation peut parfois rendre les choses difficiles. Pourtant, si vous continuez à tirer des boulets de canon sur lui, vous pouvez faire un court travail de cette bataille. Gestion de l’équipage: Puisqu’il est facile d’être submergé par des groupes de squelettes, il est préférable d’avoir un membre d’équipage qui se concentre sur leur troupeau. Si vous pouvez faire en sorte qu’un membre de votre équipage les garde en troupeau et que vous vous concentriez sur la destruction des squelettes à distance, il est possible de terminer cette bataille sans jamais subir de dégâts.

Puisqu’il est facile d’être submergé par des groupes de squelettes, il est préférable d’avoir un membre d’équipage qui se concentre sur leur troupeau. Si vous pouvez faire en sorte qu’un membre de votre équipage les garde en troupeau et que vous vous concentriez sur la destruction des squelettes à distance, il est possible de terminer cette bataille sans jamais subir de dégâts. Quantité sur qualité: Comme pour la plupart des autres boss de ce jeu, la difficulté ne réside pas dans leurs compétences mais plutôt dans leur santé. Vous allez probablement vous battre contre Graymarrow pendant longtemps, en effectuant les mêmes tactiques encore et encore.

Quatrième étape: retournez voir Sandra

Une fois que vous aurez vaincu Graymarrow, il lâchera une pierre de brise-voile si populaire. Ramassez la pierre et apportez-la à votre vaisseau. Naviguez vers l’avant-poste de Dagger Tooth et remettez-le à Sandra à la station de Shipwright. Elle exprimera sa gratitude et révélera un secret particulier sur elle-même que vous pourriez être surpris d’apprendre!

Et après

Ceci termine cette série de quêtes principale du grand conte de la rose sauvage. Pour le compléter, vous recevrez le La vengeance de la recommandation Morningstar! De là, vous avez plusieurs options. Tu peux refais la quête, trouver les journaux cachés, ou passez au prochain et dernier grand conte: Rivages d’or!

Vous voulez voir l’histoire cachée derrière le passé de Briggsy? Utilisez notre guide pour trouver tous les journaux cachés du conteur légendaire!