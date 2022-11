La fin de la saison 2 de « Young Royals » expliquée: Wilhelm et Simon restant ensemble?

La deuxième saison de la série suédoise « Jeunes Royaux » est disponible dans le catalogue netflix à partir du mardi 1er novembre. De cette façon, les adeptes de l’intéressant drame romantique ont pu découvrir de nouvelles révélations sur la vie de ses protagonistes.

Ainsi, lors de la récente livraison de la production, nous avons été témoins des décisions importantes du Prince Guillaumequi hésite à accepter ses responsabilités de membre de la royauté, craignant que son titre ne lui fasse renoncer à tout ce qui compte pour lui.

ATTENTION SPOILERS. Si vous aviez des questions après avoir vu la deuxième partie de l’histoire, cette note est pour vous. puis rencontrez quelle est la fin expliquée (fin expliquée) de la saison 2 de série netflix « Jeunes Royaux ».

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA DEUXIÈME SAISON DE « YOUNG ROYALS » ?

Tout au long de la deuxième saison de « Jeunes Royaux » les conséquences de la rupture de Wilhelm (Edvin Ryding) et Simon (Omar Rudberg)après la fuite d’une vidéo sexuelle des deux.

Ensuite, il montre un Simon blessé en essayant de commencer une relation avec un jeune homme nommé Marc, mais se rend compte qu’il est toujours amoureux du prince. C’est pourquoi, après quelques moments romantiques, nos protagonistes sortent secrètement et se retrouvent à nouveau.

Dans le dernier discours royal de la saison, Guillaume confirme que c’est lui qui apparaît dans la vidéo intime divulguée, alors il se tourne pour regarder Simon et se sourient.

Edvin Ryding dans le rôle de Wilhelm de Suède dans le discours final de la deuxième saison de « Young Royals » (Photo : Netflix)

D’un autre côté, Sarah datation continue août en privé. Rappelons que c’est lui qui a envoyé l’audiovisuel à la presse, afin de bénéficier d’être le successeur au trône de Suède.

Lorsque Simon découvre cela, il dit à sa sœur qu’il le signalerait. Cependant, elle avertit le garçon, confiant qu’il avouerait. Cependant, il blâme un camarade de classe et menace son cousin.

Finalement, Sarah révèle qu’il faisait partie de tout ce plan et essaie d’obtenir le pardon de Simon. Enfin, laissez Hillerska et semble appeler les autorités pour signaler ce qu’il a fait Août.

L’actrice Frida Argento dans le rôle de Sara Eriksson dans la deuxième saison de « Young Royals » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 2 DE « YOUNG ROYALS » ?

Cette finale de la saison marque un nouveau regard sur l’avenir de Guillaume et Simon. Contrairement au dernier volet, ils finissent ensemble et il y a une chance de connaître la réaction du Reine et le public suédois contre la relation ouvertement gay du prince.

En revanche, les prochaines répercussions juridiques pour août. Bien que son cousin ait hésité à le dénoncer en raison de son pouvoir et de sa richesse, il est presque impossible pour le Couronne accepter comme futur roi quelqu’un impliqué dans un scandale pédopornographie.

Ceci, d’autant plus lorsque vous avez le témoignage de Guillaume. Nous verrons si le troisième saison Il nous offre les réponses tant attendues.