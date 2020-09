Xbox Series X aura une prise en charge complète de DirectX 12_2

Xbox série x C’est une console spéciale à tous égards, non seulement c’est une machine avec de l’énergie à revendre pour les jeux des années à venir, c’est aussi une machine intelligente avec une grande variété de technologies exclusivement développées, afin que nous ayons la meilleure expérience de jeu. Jeu.

À un moment donné au cours de ces mois, il a même été mentionné que la série X prendrait en charge DirectX 12, cependant, pour se débarrasser complètement des doutes, un utilisateur Twitter posé directement sur le sujet Jason Ronald qui fait partie de l’équipe Xbox et c’est Jason lui-même, qui confirme le soutien total de DirectX 12_2.

Et c’est. La Xbox Series X prend déjà en charge toutes les fonctionnalités matérielles 12_2. – Jason Ronald (@jronald) 1 septembre 2020

Que signifie la prise en charge de DirectX 12_2 sur Xbox Series X?

DirectX est un API développé par Microsoft et il contribue à rendre le développement de jeux vidéo génération après génération beaucoup plus dynamique et “simple”. La version 12_2 de cette API a été récemment annoncée et ajoute la prise en charge de la GPU basés sur AMD RDNA 2, qui utilise d’ailleurs la Xbox Series X.

La prise en charge complète de cette API dans la nouvelle console Microsoft se traduit par des améliorations liées au traçage de rayons, à l’ombrage, aux vitesses et à l’optimisation en général, nous pouvons donc nous attendre à ce que la Xbox Series X soit une excellente plate-forme non seulement pour les jeux, aussi, pour se développer. Nous vous recommandons de garder un œil sur Generation Xbox pour plus de nouvelles.