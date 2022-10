Darren Aronofsky a déclaré que Warner l’avait rejeté pour faire Batman

Bandes dessinées DC

Le cinéaste acclamé Darren Aronofsky a avoué que Warner Bros. avait rejeté un de ses projets de faire revivre la franchise Batman en 2000. Attention !

Darren Aronofsky est le talentueux cinéaste qui s’apprête à sortir La baleine, le film avec Brendan Fraser qui a reçu une standing ovation de six minutes lors de sa projection lors de la Mostra de Venise. D’autres entrées populaires dans la filmographie du cinéaste incluent Le Cygne Noir, Requiem pour un Rêve, Le Combattant, Pi, Mère ! Oui Le combattantentre autres.

D’autre part Homme chauve-souris au cinéma, il a un long voyage avec un film mettant en vedette Adam Ouest et versions par les réalisateurs Tim Burton, Joel Schumacher, Christopher Nolan, Zack Snyder et Matt Reeves. Le personnage a su se faire une place de choix dans l’industrie cinématographique hollywoodienne et ses meilleures adaptations sont les plus sombres et les plus dérangeantes.

Aronofsky aurait fait un Batman sombre et violent

C’est peut-être pour ça Darren Aronofsky Dans les années 2000, avant le stage de Christopher Nolan avec The Dark Knight et après l’échec retentissant des films de Joel Schumacher, on l’encourage à présenter un scénario au peuple de Warner Bros. à propos d’un film de super-héros de Gotham City co-écrit avec le scénariste de Bandes dessinées DCFranck Miller.

Aronofsky a admis que sa version du personnage était certainement sombre et violente, la classe R, quelque chose qui n’était pas courant dans le genre des super-héros à l’époque. « C’était après Batman & Robin, celui de Joel Schumacher. Eso había sido un gran contratiempo en ese entonces en Warner Bros., así que les presenté una historia de origen resumida de Batman con clasificación R. Una película de superhéroes clasificada R probablemente estuvo 10 o 15 años fuera de sintonía con la realidad del negocio en ce moment »il a synthétisé en parlant avec Variété le directeur.

« C’était prometteur, mais ce n’était qu’une première ébauche. Le studio n’était pas vraiment intéressé. C’était une prise très différente. »Aronofsky a analysé et ajouté sur les nouveaux standards de l’industrie qui a maintenant des entrées du genre violent telles que 300 Soit joker: « Je pense que c’est super. Il a toujours dit : ‘Pourquoi ne peut-il pas y avoir plusieurs types de films de bandes dessinées ?’ Maintenant il y a. C’est juste que nous n’étions pas au bon moment. »

