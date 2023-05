Arnold Schwarzenegger nomme son film le plus sous-estimé

Arnold Schwarzenegger a eu une carrière incroyable à Hollywood (et au-delà), mais comme tout acteur vétéran, tous les films dans lesquels il a joué n’ont pas été un gros succès au box-office. Cela dit, il y a des films que Schwarzenegger a joués dans lesquels des suivis cultes se sont développés après avoir échoué lors de leur première arrivée dans les salles. Les fans auront leur propre opinion sur lequel de ces films peut être le plus sous-estimé, et l’acteur lui-même est également rapide à répondre avec un titre particulier : Héros de la dernière action.





Sorti en 1993, Héros de la dernière action a joué Schwarzenegger dans le rôle de Jack Slater, un personnage principal d’une série de films d’action fictifs; Schwarzenegger joue également lui-même. Le film met également en vedette Austin O’Brien dans le rôle d’un garçon de dix ans transporté comme par magie dans le monde de la Jack Slater univers cinématographique. Lorsque le méchant de la franchise cinématographique (Charles Dance) s’échappe dans le monde réel, le garçon et Jack Slater doivent faire équipe pour l’arrêter. Il a fait des bénéfices, même s’il n’a toujours pas répondu aux attentes élevées qu’il était censé rencontrer dans les salles de cinéma. Les critiques ont également été un peu méchantes avec le film lors de sa sortie.

Quoi qu’il en soit, Schwarzenegger reste fier du film et se tient prêt Héros de la dernière action comme le plus sous-estimé de tous ceux dans lesquels il a été. On lui a posé la question directement dans une nouvelle interview avec THR, pour ensuite fournir sa théorie sur les raisons pour lesquelles le film a sous-performé. Schwarzenegger suggère que cela avait quelque chose à voir avec la politique, car il avait publiquement fait campagne pour George HW Bush à cette époque. Comme l’explique Schwarzenegger :

« Héros de la dernière action. Il a été abattu avant que quiconque ne l’ait vu. C’était littéralement une attaque politique parce que je faisais campagne pour [former President George H.W. Bush]mais Bill Clinton a gagné. Héros de la dernière action était super – ce n’était pas fantastique, mais c’était sous-estimé. Maintenant, de plus en plus de gens le voient et disent : « J’adore ce film. Je reçois les chèques résiduels, donc je sais que c’est vrai. Il a fait de l’argent – c’est toujours une chose importante pour moi. Parce que c’est le spectacle entreprisedroite? »

Arnold pourrait quitter ses anciens rôles

Peut-être une suite à Héros de la dernière action pourrait arriver, étant donné que le film a un culte ces jours-ci. Tout récemment, il a été annoncé que le copain de Schwarzenegger et légende du film d’action Sylvester Stallone reviendrait pour une suite à Suspensequi est également sorti en 1993. La nouvelle de la suite de ce film a été une surprise pour beaucoup, alors peut-être qu’il ne serait pas si difficile pour Schwarzenegger de revisiter le monde de Héros de la dernière action.

Cela dit, il peut également être un peu méfiant à l’idée de revisiter l’un de ses films classiques. L’acteur a déclaré dans l’interview de THR qu’il avait « fini » de jouer le Terminator dans le Terminateur franchise, croyant que le monde est prêt pour quelque chose de nouveau en ce qui concerne cette série de films. Peut-être le verrons-nous ensuite faire la transition vers le petit écran car il dit également qu’il aimerait travailler avec Taylor Sheridan sur une nouvelle série, un peu comme Stallone l’a fait (et avec beaucoup de succès) avec l’émission Paramount + Roi de Tulsa.

Dans tous les cas, la prochaine étape pour Schwarzenegger pour les fans est son rôle principal dans FUBAR, une série d’action comique à venir sur Netflix. Il sera présenté le 25 mai.