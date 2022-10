David Gordon Green répond si Michael Myers est surnaturel

Les fans d’horreur aiment débattre pour savoir si Michael Myers est alimenté par un mal surnaturel, mais ce n’est pas une philosophie qui Halloween se termine barreur David Gordon Vert s’abonne. En 2018, Green a lancé son Halloween trilogie avec la suite de Blumhouse qui ne reconnaissait que la tranche originale de la série. Ramenant Jamie Lee Curtis pour un dernier hourra en tant que Laurie Strode, l’histoire se termine cette semaine avec la sortie de Halloween se termine.





Il y a eu des moments dans ces nouveaux Halloween des films qui ont des fans qui se demandent s’il y a des éléments surnaturels en jeu avec cette incarnation de Michael Myers. Parlant de la situation dans une interview avec L’emballage, Green, qui a co-écrit les trois films de la trilogie, dit qu’il ne considère pas le personnage comme surnaturel. En même temps, il aime le garder suffisamment ambigu pour que les fans poursuivent le débat, même s’il pense personnellement que Michael est un meurtrier de masse particulièrement coriace.

« Je veux dire, je ne suis tout simplement pas le gars pour ça, mais quand je montrais les premières coupes du film aux gens, parfois ils disaient: » Oh, c’est un transfert du mal. Vous savez ces choses que vous êtes comme, ‘Non, pas littéralement.’ Je veux dire, la réponse est oui et non. Bien sûr, c’est si c’est ce que vous voyez dedans. J’adore ça. J’adore l’interprétation. En fait, je pense que la franchise d’Halloween à bien des égards se nourrit de l’ambiguïté. Le parcours de Michael Myers , par exemple. J’aime le fait qu’il y ait ces conversations. Je ne pense pas qu’il fasse quoi que ce soit de surnaturel. Je pense juste qu’il fait des choses spectaculaires et résilientes. »





La fin d’Halloween apportera une conclusion à la saga Laurie Strode contre Michael Myers

Green a co-écrit Halloween se termine avec Paul Brad Logan, Chris Bernier et Danny McBride. La suite met en vedette Jamie Lee Curtis, James Jude Courtney, Andi Matichak, Will Patton, Rohan Campbell et Kyle Richards. Il n’y a pas de plans pour que d’autres films de la franchise soient réalisés à Blumhouse et cela a été écrit comme un envoi pour Curtis dans son rôle de Laurie Strode.

« Son personnage a traversé toute ma vie, puis à un moment donné, je suis devenu le berger, donc c’était amusant d’hériter de ce personnage, de l’emmener dans le voyage que je voulais faire avec elle, puis de lui dire au revoir », Green a récemment déclaré avoir mis fin au voyage de Laurie avec Curtis, via Yahoo. « Je suis convaincu que nous disons au revoir à Jamie jouant Laurie dans l’univers. À un moment donné, quelqu’un amènera peut-être une nouvelle Laurie dans quelque chose, une tournure se produira et la mythologie continuera, mais j’ai l’impression que c’est le la dernière fois, nous allons voir son sourire nerveux et ces attributs amusants et éclairants de Laurie Strode. »

Halloween se termine fait ses débuts dans les deux salles et sur Peacock le 14 octobre 2022. Vous pouvez regarder la bande-annonce officielle du film ci-dessous.