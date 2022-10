Jamie Lee Curtis dit que Laurie Strode restera toujours avec elle : « Nous sommes les mêmes »

Après plus de quatre décennies, Jamie Lee Curtis dit ses derniers adieux à Halloween avec la sortie cette semaine de Halloween se termine. Le film est le troisième et dernier volet d’une nouvelle trilogie de films qui a débuté à Blumhouse avec le réalisateur David Gordon Green en 2018. Peu importe ce qui se passe avec Laurie et son ennemi juré Michael Myers dans le film, Halloween se termine a été conçu pour clore l’histoire de Laurie et semble vraiment être la fin de JLC jouant le rôle de Laurie Strode.





Abordant le film dans une nouvelle interview avec Les prises de JakeCurtis n’a pas pu s’empêcher d’être émue en parlant de l’héritage qu’elle a en tant que star de Halloween. Les fans d’horreur du monde entier ont clairement fait comprendre à l’actrice, et continuent de le faire quotidiennement, à quel point elle a été inspirante pour eux avec sa performance inoubliable en tant que l’une des dernières filles les plus populaires de l’horreur. S’étouffant, Curtis explique à quel point c’est « puissant » d’être dans cette position.

« Vraiment, le message d’Halloween est de ne pas abandonner. Le fait que Laurie Strode soit la survivante ultime est ce magnifique badge que je porte partout où je vais, car ce que je représente pour les gens, c’est de ne jamais abandonner. Ils ont versé toutes leurs affaires, et chaque personne dans le monde a eu des épreuves et des tribulations et des difficultés et des luttes, et a survécu à la violence et à toutes sortes de choses horribles. Et Laurie Strode, à travers le portail d’Halloween, représente de ne pas abandonner, et cela, si vous pensez d’être connue pour quelque chose, l’idée que je sois connue comme la fille qui n’a jamais abandonné est un héritage vraiment puissant, puissant que je ne prends pas du tout pour acquis. J’en suis ému à chaque fois que j’y pense vraiment ce. »





JLC emportera Laurie avec elle pour toujours

C’est probablement la fin de Jamie Lee Curtis dans Halloween films comme Laurie Strode. Cela ne signifie pas que le personnage emblématique ne fera plus partie de la vie de JLC. En fait, comme l’explique la reine des cris, Laurie ne va nulle part car la dernière fille sera à jamais synonyme de Curtis. Et c’est très bien avec Curtis, qui ne pourrait pas être plus honoré.

« Oh, bien sûr (elle va me manquer). La belle partie est que je ne serai jamais, jamais séparé d’elle, parce que partout où je vais, c’est pour qui les gens (me connaissent). Je me fiche de ce que je fais, Peu importe. Partout où je vais, les gens me connaissent depuis Halloween, et ils m’aiment pour Halloween parce qu’ils aiment Laurie Strode. Ainsi, Laurie Strode et Jamie Lee Curtis sont absolument tissés ensemble, et quand je suis mort, (le les gros titres liront) « L’actrice d’Halloween meurt. » C’est fait. Il n’y a pas de séparation de l’église et de l’état ici. Je suis Laurie Strode, Laurie Strode est Jamie Lee Curtis. Nous sommes pareils. »

Fin d’Halloweens sera présenté en salles et sur Peacock le 14 octobre 2022.