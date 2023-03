Interstella 5555 : Comment Daft Punk a créé son propre anime avec Leiji Matsumoto

Bien que le duo de musique électronique punk idiot ont annoncé leur séparation en février 2021, leur musique a redéfini la culture populaire telle que nous la connaissons aujourd’hui, avec des musiciens Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo faire le tour du monde avec leurs chansons et leurs têtes de robots.

Bien qu’il y ait beaucoup à couvrir dans leur carrière de 28 ans, l’un des moments les plus emblématiques a été lorsqu’ils ont collaboré avec Leiji Matsumoto et Toei Animation pour créer »Interstella 5555 : Le 5tory du 5secret 5tar 5system », un anime de science-fiction qui a utilisé son album Discovery de 2003 comme bande originale.

Bien que cela semble étrange, surtout pour l’année de la sortie de Discovery, la raison pour laquelle Daft Punk a décidé de faire un film d’animation était simplement parce qu’ils sont fans d’animation japonaise, voulant avoir une collaboration avec Matsumoto, qui est considéré comme l’un d’entre eux. des créateurs les plus importants de l’histoire du manga et de l’anime.

Dans une interview, le groupe a expliqué : »Nous avons regardé beaucoup d’animations japonaises quand nous étions enfants… C’est l’un des meilleurs souvenirs pour nous et pour beaucoup de Français de notre âge. Nous voulions vraiment en faire quelque chose parce que nous l’aimions tellement, comme un rêve d’enfant devenu réalité. La musique que nous avons faite a dû être influencée à un moment donné par les émissions que nous avons regardées quand nous étions petits. »

Des scènes de « Interstella 5555 » ont été utilisées dans le cadre de vidéoclips pour des chansons de Discovery comme « Something About Us », « Harder, Better, Faster, Stronger » et « One More Time ». les fans voient l’histoire en écoutant les morceaux de l’album.

Le film d’animation Daft Punk suit un groupe extraterrestre composé du bassiste Stella, du claviériste et chanteur Octave, du guitariste Arpegius et du batteur Beryl. Lors d’un concert sur leur planète natale, le groupe est kidnappé et amené sur Terre, où leur apparence est modifiée et leurs souvenirs effacés pour être rebaptisés The Crescendolls par le producteur diabolique, Earl of Darkwood.

» Daft Punk » a décidé de collaborer avec Matsumoto en raison de sa longue histoire dans l’anime, ayant participé à des séries bien-aimées telles que » Space Pirate Captain Harlock », » Galaxy Express 999 » et » Space Battleship Yamato » . De même, le studio Toei Animation s’est chargé d’animer de grands animes tels que »Dragon Ball » et »One Piece ».

Pour tous les fans qui veulent voir » Interstella 5555 », le film est sur la chaîne YouTube officielle des Daft Punk, avec son histoire racontée à travers les clips des chansons de l’album Discovery.