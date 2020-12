«  The Mandalorian  »: Rosario Dawson révèle son inspiration pour jouer Ahsoka Tano

Rosario Dawson a parlé de l’influence qu’il avait Ashley Eckstein dans son interprétation de Ahsoka tano dans «Le mandalorien».

Dawson a fait son apparition dans l’épisode le plus récent de ‘Le Mandalorien’, marquant ainsi les débuts dans l’univers action en direct de ‘Guerres des étoiles’, bien qu’il ait déjà eu une participation importante aux projets animés de la franchise, dont la voix a été interprétée par Eckstein.







Dans une récente interview, Dawson a parlé de l’interprétation précédente de Eckstein, qui selon l’actrice « a fait un travail incroyable » en donnant la parole à Ahsoka tano pendant de nombreuses années, «Ils ont vu ce personnage pour la première fois depuis qu’elle était adolescente, puis elle a grandi et Ashley ça a été là tout le temps. «

«Voir comment sa voix a changé, comment son énergie a changé et entendre la maturité qu’elle a développée est très puissant et magnifique. Je l’ai étudiée comme un fou et j’ai essayé de l’honorer de la meilleure façon. C’était incroyable de pouvoir avoir une performance aussi approfondie », a-t-il ajouté. Dawson.







D’un autre côté, Dave Filoni, qui a écrit et réalisé l’épisode qui a présenté Ahsoka tano dans ‘Le Mandalorien’, ‘Le Jedi’il a commenté: «Ashley Elle est fantastique, et je pense que le personnage qu’elle a joué, Ahsoka comme la jeune femme Padawan Une apprenti rejoignant les rebelles a évidemment laissé sa marque, et l’équipe d’animation a fait de ce Padawan un grand nom parmi les fans de ‘Guerres des étoiles’».