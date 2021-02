Comment jouer à Warhammer Total War 2 Campaign Co-Op

Total War Warhammer 2 a probablement l’une des campagnes les plus agréables de la série, mais vous savez quelque chose? C’est encore mieux avec un ami!

Comment héberger une partie coop dans Warhammer Total War 2

Héberger un Warhammer Total War 2 le jeu de coopération de campagne est vraiment facile; tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le bouton de campagne sur l’écran de menu du jeu. Après cela, vous verrez plusieurs options concernant les campagnes multijoueur solo et joueur; cliquez sur celui multijoueur, et un autre menu s’ouvrira.

Dans ce menu, vous pourrez héberger un jeu de réseau local ou coop en ligne en cliquant sur le jeu hôte, puis en choisissant un mot de passe et un nom de jeu et enfin en sélectionnant le mode de jeu coopératif dans les paramètres de l’hôte.

Une fois le jeu hébergé, vous pourrez inviter votre ami en cliquant sur le bouton de la main à droite de votre écran. Vous pouvez également jouer avec les différents paramètres pour régler le jeu à votre goût; ces options comprennent les suivantes.

Mode de jeu:

Difficulté

Taille de l’unité

Limite de temps de bataille

Limite de temps de virage

Résolution de bataille

Autoreslove toutes les batailles

Comment jouer à un jeu coopératif de la campagne Warhammer Total War 2 via le partage familial Steam

Vous pouvez également jouer avec un membre de la famille via le partage familial Steam s’il ne possède pas le jeu, et c’est également facile à faire; suivez simplement les étapes ci-dessous, et vous serez en or.

Pour commencer, nous vous recommandons de ne le faire qu’avec un ami proche ou un membre de la famille; vous devrez également être connecté via un réseau local ou un programme comme hamachi pour que cela fonctionne, et vous aurez également tous les deux besoin d’activer Steam Guard.

Cela dit, pour partager vos jeux avec quelqu’un, vous devrez vous connecter à Steam sur le PC de votre ami ou membre de votre famille. Une fois connecté, dirigez-vous vers les paramètres, puis cliquez sur l’option famille; après cela, vous devrez cliquer sur autoriser le partage de bibliothèque sur ce PC et vérifier leur nom de compte sous les comptes éligibles.

Après cela, déconnectez-vous, puis demandez à votre ami ou membre de votre famille de se reconnecter, et ils devraient voir votre jeu; demandez-leur de télécharger et d’installer, puis d’héberger le jeu en suivant les étapes ci-dessus. Une fois le jeu hébergé, connectez-vous à Steam en mode hors ligne et lancez Warhammer II; quand vous atteignez le menu principal, vous pourrez rejoindre le jeu de votre ami via lan