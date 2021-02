« Danse des lucioles »: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour la saison 2

Basé sur le roman du même nom de Kristin Hannah, «Les lucioles dansent”(” Firefly Lane en espagnol) est un drame développé par Maggie Friedman pour Netflix. La série avec Katherine Heigl et Sarah Chalke suit Kate et Tully, deux meilleurs amis qui se sont rencontrés à l’adolescence et qui ont pratiquement grandi ensemble.

Pendant plus de trente ans d’amitié, ils ont connu des hauts et des bas, des victoires, des frustrations, des dépressions et des déceptions. Cependant, une trahison amène les deux femmes à se séparer et à emprunter des chemins très différents, compliquant davantage leur réconciliation.

Les dix épisodes de « Les lucioles dansent”Montrez l’amitié de Tully et Kate dans les années 1970, 1980 et 2003. Dans le premier épisode, Kate fait l’expérience de la force écrasante de Tully à l’adolescence, son premier emploi de journaliste en 1982 et lors d’une réunion de parents en 2003.

Mais à chaque événement, l’amitié entre ces deux jeunes femmes se renforce. Malgré certains combats, en raison de mensonges comme le cancer de la mère de Tully, la jalousie de Kate ou l’intrusion excessive de Tully dans la vie de sa meilleure amie, ils trouvent toujours un moyen de le résoudre.

Ali Skovbye et Roan Curtis jouent les jeunes versions de Tully et Kate dans « La danse des lucioles » (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE «LA DANSE DES LUCIOLES»?

Après la fin du mariage de Kate parce que son mari Johnny veut devenir correspondant en Irak et Tully renoue avec sa mère, perd le fils qu’elle attendait et retire Max de sa vie, les relations changent et les vérités se révèlent dans le dernier épisode de « Les lucioles dansent».

Alors que dans les années 80 Tully traite avec Wilson King quand il lui a proposé un programme en échange de coucher avec lui, il s’excuse actuellement pour ce moment et annonce qu’il doit renouveler « Friend’s time », car il a perdu de son éclat.

Kate essaie de démarrer une nouvelle relation avec Travis, mais un soir, elle prend son nom pour son ex-mari, le moment gênant est interrompu par leurs filles. Plus tard, Kate et Tully parlent de leurs conflits amoureux et se donnent des conseils.

Tully regarde Max pour s’excuser, mais il ne veut pas en savoir plus sur elle. Après que Wilson King a fait pression sur le présentateur avec ses invités, Tully se fait mal à la main et retrouve Max, avec qui il accepte de rencontrer le point de vue où ils se sont mariés s’ils sont prêts à se donner une autre chance, mais il n’arrive pas.

Pendant ce temps, Kate n’arrête pas de penser à Johnny, alors avant de commencer son travail de correspondante de guerre, elle va le trouver et ils se réconcilient. Pendant les célébrations de Noël de 2003, Johnny et son escouade marchent sur une mine dans une zone de guerre et lorsqu’ils appellent chez eux pour les informer de la situation, personne ne répond parce que les amis parlent de leur nouvel emploi.

Alors « Les lucioles dansent«Se rend aux funérailles de Bud, où Kate et Tully se rencontrent et Kate, mais ils se disputent juste. La présentatrice s’excuse, mais son amie jure qu’elle ne lui pardonnera jamais.

Kate et Tully seront-ils plus proches que jamais? (Photo: Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 2 DE «EL BAILE DE LAS LUCIÉRNAGAS»?

La fin de la première saison laisse plusieurs questions qui devraient être abordées dans un deuxième volet. Qu’est-ce que Kate ne peut pas pardonner à Tully? Johnny est-il mort ou a-t-il survécu à l’explosion? Qu’arrivera-t-il à la romance de Kate et Travis? Max pardonnera-t-il à Tully? sont certains d’entre eux.

Un nouvel épisode pourrait donc se concentrer sur la manière dont les meilleurs amis résolvent leurs problèmes et racontent d’autres événements importants de leur vie. Si une deuxième saison est confirmée, Katherine Heigl et Sarah Chalke reprendraient leurs rôles principaux en tant que Tully Hart et Kate Mularkey.