Danai Gurira retrouve Andrew Lincoln pour commencer à travailler sur le spin-off de The Walking Dead

Les morts qui marchent a récemment pris fin, mais au fur et à mesure que la franchise progresse dans ses diverses retombées, les fans n’ont toujours pas vu le dernier de leurs personnages préférés. Pendant des années, Danaï Gurirade Michonne et André LincolnRick Grimes avait été l’un des personnages les plus populaires de la série télévisée. Les deux ont fini par quitter la série en tant que membres principaux de la distribution, mais il a été annoncé plus tard qu’ils se réuniraient après la fin de Les morts qui marchent pour conclure l’histoire de Richonne avec une série limitée à part.





S’adressant à Instagram le jour du Nouvel An, Gurira a annoncé que la pré-production avait officiellement commencé pour le spin-off. Elle a posté des images d’elle réunissant Lincoln ainsi que Les morts ambulants patron Scott M. Gimple. Il semble que la série soit sur la bonne voie pour arriver plus tard en 2023, comme Gurira l’a également récemment taquiné.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Spin-off de Richonne. 2023 », écrit Gurira dans la légende. « La pré-production bat son plein. Nous y arrivons !

« Yussssss », écrit Pollyanna McIntosh, qui a joué Anne (alias Jadis) dans la série.





Le spin-off Richonne de The Walking Dead est une « histoire d’amour épique »

AMC

Gurira a précédemment parlé du projet et a révélé comment elle était également impliquée de manière créative en plus de jouer le rôle de Michonne. Elle a également taquiné que la série serait une « histoire d’amour épique » pour ces deux personnages. Il reste à voir comment les choses se termineront pour eux, mais réunir les deux pour le spin-off a suscité l’intérêt de nombreux fans.

« Je l’ai co-créé avec Scott Gimple et [Andrew] Lincoln, et nous passons un bon moment », a déclaré Gurira à Deadline. « C’est beaucoup de travail cependant, beaucoup de travail. Eh bien, c’est une histoire d’amour épique. C’est une histoire d’amour entre Rick et Michonne, car on sait qu’ils étaient ensemble et se sont séparés. C’est donc cette histoire, ce voyage entre eux deux avec un monde très déchaîné autour d’eux. »

À l’origine, le plan était que Lincoln joue dans une trilogie de films liés à l’émission télévisée, mais à un moment donné, l’idée a été faite d’adapter l’histoire en série limitée. Il a été annoncé que la série « commencerait par six épisodes », laissant apparemment la porte ouverte à la commande d’épisodes supplémentaires. Les illustrations précédemment publiées avec une épée familière ont également été abandonnées lorsque le spin-off a été annoncé pour la première fois.

Les morts qui marchentLe spin-off de Richonne devrait arriver sur AMC dans la seconde moitié de 2023. Une date de première n’a pas encore été annoncée.