Comment Josh Peck et John Stamos se sont-ils rencontrés et sont-ils devenus amis?

Josh Peck est apparu sur quelques épisodes de la série Netflix Maison plus complète, mais son amitié avec John Stamos remonte plus loin que cela. (Stamos a même reçu une invitation à un mariage de sa co-star.) Voici ce que nous savons de ces acteurs et de leur adorable amitié.

Ces acteurs ont tous deux travaillé sur des émissions de télévision axées sur la famille

Non, ils ne sont pas liés. Oui, ils étaient tous les deux les stars de sitcoms bien-aimés. Stamos a d’abord gagné en popularité avec la comédie familiale, Full house. Dans celui-ci, il a dépeint la relation amoureuse d’Elvis, jouant de la guitare des sœurs Tanners, Oncle Jesse. Il est apparu dans chaque Full house saison jusqu’à la fin de la série dans les années 1990.

Peck, d’autre part, a fait ses débuts en Drake et Josh comme l’un des personnages principaux en 2004. Cet original de Nickelodeon a raconté l’histoire de demi-frères et de meilleurs amis, qui ont un moyen d’avoir des ennuis.

Bien que ces acteurs aient eu des débuts très différents dans leur carrière, ils sont tous deux apparus sur Fox’s Droits acquis pendant une saison en 2015. Il était logique que lorsque Stamos est revenu dans le monde de Full house, il emmènerait Peck pour le trajet.

EN RELATION: Toutes les fois où « Full House » a enseigné aux téléspectateurs des leçons sur la mort, les troubles de l’alimentation, les traumatismes et même la maltraitance des enfants

Josh Peck a joué dans certains épisodes de ‘Fuller House’

Stamos a repris son rôle d’oncle Jesse pour la série dérivée de Netflix, Maison plus complète. Pour certains épisodes, il a même retrouvé Peck.

Cela inclut l’épisode «Golden-Toe Fuller» de la série, où Peck dépeint un Tech Guy portant un chignon qui a commis une grave erreur: penser que l’oncle Jesse est le grand-père de sa fille.

Il est revenu pour un épisode de la saison 5, intitulé «Be Yourself, Free Yourself», cependant, son amitié avec Stamos ne s’est pas arrêtée là. Lorsque Peck s’est marié en 2017, il était sûr d’inviter son père à la télévision, Stamos.

Les acteurs Josh Peck et John Stamos assistent aux TV Land Icon Awards | Paul Archuleta / FilmMagic

EN RELATION: DJ Tanner se marie enfin sur « Fuller House » – Voici notre aperçu de certains de ses petits amis moins que dignes

Apparemment, l’enfant de Josh Peck et le fils de John Stamos ne s’entendent pas

Les enfants de ces deux célébrités, cependant, ne s’entendent pas vraiment. Cela a été confirmé par Stamos, qui a demandé aux enfants de poser ensemble pour une photo sur le plateau Maison plus complète.

«Nous faisions un épisode de Maison plus complète, et j’ai un ami – Josh Peck – sur », a déclaré Stamos lors d’une interview avec Extra. «Sa femme amène son fils Max et ma femme amène Billy, qui n’a jamais rien fait de mal de sa vie. Ils prenaient une photo et il mord Max [on the face]… C’était horrible! C’était la première fois que j’étais déçu par mon fils. C’était une sensation étrange.

Ce ne serait pas la première fois que les fans découvraient le fils de Stamos. L’acteur publie souvent à son sujet sur les réseaux sociaux, y compris une photo où le Full house Le canapé fonctionnait comme une barrière pour bébé, bloquant une partie de la maison de son fils.

Les fans peuvent regarder des épisodes de Maison plus complète, mettant en vedette John Stamos comme Oncle Jesse, sur Netflix. Épisodes de la sitcom originale, Full house, sont disponibles en streaming sur Hulu.