Un fan recrée la bande-annonce de Spider-Man : Across the Spider-Verse en version LEGO

Un fan vient de publier une nouvelle vidéo où vous pouvez voir la bande-annonce du film »Spider-Man: à travers le Spider-Verse » mais avec une animation incroyable entièrement réalisée en Legoprésentant cette version en blocs du prochain épisode de Sony Pictures Animation.

Le créateur LegoMe_TheOG, a posté la vidéo via son compte YouTube et Twitter, expliquant dans la description que l’animation lui avait pris près de trois semaines. La première bande-annonce de » Across the Spider-Verse » a été révélée le 13 décembre 2022, donc le fan a passé le reste du mois à faire cette version LEGO.

La version LEGO de la bande-annonce a même attiré l’attention de Pouvoirs Kemp, co-réalisateur de « Across the Spider-Verse » avec Joaquim Dos Santos et Justin K. Thompson, tweetant : « C’est magnifique ! » Le créateur de Miles Morales, Brian Michael Bendisa également applaudi le travail de la bande-annonce.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Spider-Man: Across the Spider-Verse permet de voir Spider-Punk et Scarlet Spider dans une nouvelle affiche







» Acros the Spider-Verse » a commencé le développement après la sortie du premier film en 2018, Sony annonçant officiellement la suite en novembre 2019. Dans la suite, nous verrons à nouveau Miles Morales faire équipe avec Gwen Stacy, avant d’être pris à l’intérieur du multivers où ils rencontrent une multitude de versions de Spider-Man.

« Lorsque les héros s’affrontent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles affronte les autres versions de Spider-Man et doit redéfinir ce que signifie être un héros afin de sauver les personnes qu’il aime le plus », lit-on dans le synopsis du film. officiel.

Parmi les versions du héros araignée que Miles Morales rencontrera figurera Miguel O’Hara, plus connu sous le nom de Spider-Man 2099, un personnage qui reviendra après avoir été vu dans la scène post-générique du premier film, et qui sera exprimé par l’acteur. oscar isaac dans sa langue d’origine.

Cela pourrait également vous intéresser : combien de styles d’animation aura Spider-Man : Across the Spider-Verse ?

D’autres versions du personnage qui ont été confirmées pour le film très attendu incluent Spider-Punk, Spider-Woman, Spider-Man India, Scarlet Spider, Takuya Yamashiro (alias le Spider-Man japonais), Spider-Man du jeu de PlayStation 4, Spider-Cop, Spider-Cat et même les Spideys des séries animées »Spider-Man Unlimited » et »The Spectacular Spider-Man », entre autres.

»Spider-Man: Across the Spider-Verse » sortira en salles le 2 juin 2023.