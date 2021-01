Dadish 2 Vegetable Platformer fait ses débuts sur mobile le 18 janvier

Le développeur Thomas Young a annoncé la date de sortie de Papa 2. Le titre est actuellement disponible en précommande sur iOS et Android.

Papa 2 est la suite du jeu original sur le thème des légumes. Dans ce nouveau titre, Dadish a amené ses enfants au travail pour la journée «Amenez vos enfants au travail». Malheureusement, tous ses enfants finissent par disparaître.

C’est à Dadish de survivre dans les marais, de monter sur des fusées, de grimper sur un arbre géant et de visiter l’espace pour retrouver ses enfants perdus. Le jeu lui-même dispose de commandes à écran tactile, mais les contrôleurs sont également pris en charge.

Le gameplay est un jeu de plateforme rétro stimulant avec 50 niveaux. A la fin de chaque niveau, les enfants auront une réponse intéressante au sauvetage. Les joueurs découvriront de nombreux bébés radis avec une attitude à ajouter à un conte humoristique.

Papa 2 présente une toute nouvelle bande d’ennemis sur le thème de la restauration rapide et cinq nouveaux patrons. Tous les patrons ont des problèmes personnels et ne se soucient pas des enfants disparus de Dadish. Tout au long de chaque niveau, les joueurs peuvent collecter des étoiles et débloquer des secrets supplémentaires pour un défi supplémentaire.

Papa 2 sera libre de jouer. Toute personne intéressée à jouer au jeu peut pré-commander le titre maintenant. Une fois le jeu lancé, les joueurs recevront une notification sur leur appareil pour télécharger le jeu et commencer à jouer.

Le jeu est un téléchargement de 90,5 Mo et est compatible avec les smartphones et certaines tablettes. Plus d’informations sont disponibles sur les pages de la boutique officielle du jeu.

Le premier jeu a été rendu disponible sur mobile et la Nintendo Switch plus tôt cette année. Les joueurs peuvent toujours consulter le premier titre avant la sortie de la suite.

En premier Papa jeu, les enfants ont tous disparu du potager. C’est à Dadish de les trouver et de les ramener à la maison. Le jeu contient des graphismes rétro avec des dialogues humoristiques parsemés entre les deux.

Semblable à la suite, le coup de vent original avait également 50 niveaux à compléter avec des ennemis sur le thème de la restauration rapide. Après chaque niveau, Dadish récupérera l’un de ses cinquante enfants radis. Tout au long de chaque niveau, Dadish peut collecter des étoiles et découvrir des secrets. Bien que le jeu soit gratuit sur mobile, il y a un petit coût pour la sortie de Nintendo Switch.

le Papa les jeux sont une aventure à un joueur sans multijoueur.

Papa 2 devrait être lancé le 18 janvier pour iOS et Android.